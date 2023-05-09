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Yaşam
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Kazdağları yeşilin binbir tonuna boyandı

2023-05-09 10:04:38
Kazdağları yeşilin binbir tonuna boyandı

Bahar mevsimiyle birlikte Kazdağları renklerine kavuştu.

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Foto - Kazdağları yeşilin binbir tonuna boyandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın bu güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

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Foto - Kazdağları yeşilin binbir tonuna boyandı

Kazdağları’nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görenleri hayran bırakıyor. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan dron ile görüntülendi.

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