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Foto - Kazakistan'dan sonra şimdi de onlar: Türkiye'nin dostu olan ülke, Rumlarla anlaştı

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubaev ile bir araya geldi. Güney Kıbrıs ve Kırgızistan siyasi işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

#2
Foto - Kazakistan'dan sonra şimdi de onlar: Türkiye'nin dostu olan ülke, Rumlarla anlaştı

Görüşmelerde ‘’Kırgız-Kıbrıs işbirliğinin mevcut durumu ile siyasi, ticaret-ekonomik ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konuları’’ ele alındı.

#3
Foto - Kazakistan'dan sonra şimdi de onlar: Türkiye'nin dostu olan ülke, Rumlarla anlaştı

Görüşmede Kıbrıs konusuna da atıf yapıldı ve ‘’Bakanlar, ihtilaflı konuların uluslararası hukuk ve BM Şartı temelinde barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladılar’’ denildi.

#4
Foto - Kazakistan'dan sonra şimdi de onlar: Türkiye'nin dostu olan ülke, Rumlarla anlaştı

Kırgız Bakan Kulubaev, Rumlarla ilişkilerin geliştirilmesine işaret etti ‘’Kırgızistan ile Kıbrıs arasındaki işbirliği yeni bir seviyeye yükseltilecek. İkili ilişkiler güçlendirilecek’’ dedi.

#5
Foto - Kazakistan'dan sonra şimdi de onlar: Türkiye'nin dostu olan ülke, Rumlarla anlaştı

Rum Bakan Kombos da, ‘’İki ülke arasında mutabakat zaptının imzalanmasını tarihi bir durum’’ olarak değerlendirdi. Kombos, Kırgızistan ile diplomatik ilişkilerinin güçleneceğini kaydetti.

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