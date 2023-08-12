2023-08-12 00:46:03 Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.
Ters dönen otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, araç içerisinde bulunan kadın ise yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçit mevkiinde meydana geldi.
Adrese ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan kadını, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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