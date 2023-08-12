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Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

2023-08-12 00:46:03
Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

#1
Foto - Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Ters dönen otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, araç içerisinde bulunan kadın ise yaralandı.

#2
Foto - Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçit mevkiinde meydana geldi.

#3
Foto - Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Adrese ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışarak yaralanan kadını, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

#4
Foto - Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#5
Foto - Kazada ters dönen aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı!

Polis ekipleri kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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