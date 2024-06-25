2024-06-25 09:16:34 Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2023-2024 futbol sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 milyon 546 Bin TL para cezası aldı. Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunu 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 38 haftalık maratonda defalarca kez cezaya maruz kaldı. Sarı kırmızılılar, 24 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kayserispor Kulübü, kurul tarafından usulsüz seyirci almak, merdiven boşluklarını boş bırakmamak, çirkin kötü tezahürat, taraftarların neden olduğu saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, hakemlere yönelik açıklama maddelerinden cezalar aldı.