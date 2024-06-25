Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı

Kayserispor Kulübü'nün ve kulüp yetkililerinin aldığı cezalar ve tutarı ise şu şekilde: Taraftarların neden olduğu saha olayları: 1 milyon 456 bin TL Usulsüz Seyirci Almak: 840 bin TL Ali Çamlı (Başkan): 600 bin TL Çirkin ve kötü tezahürat: 420 bin TL Merdiven boşluklarını boş bırakmamak: 60 bin TL Burak Yılmaz (teknik sorumlu): 39 bin TL Muammer Kaya (Malzemeci): 39 bin TL Oğuzhan Arslan (Kulüp çalışanı): 39 bin TL Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 27 bin TL Duckens Nazon (Futbolcu): 26 bin TL