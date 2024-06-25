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Spor
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Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı

2024-06-25 09:16:34
Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 2023-2024 futbol sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 milyon 546 Bin TL para cezası aldı. Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunu 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 38 haftalık maratonda defalarca kez cezaya maruz kaldı. Sarı kırmızılılar, 24 kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kayserispor Kulübü, kurul tarafından usulsüz seyirci almak, merdiven boşluklarını boş bırakmamak, çirkin kötü tezahürat, taraftarların neden olduğu saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, hakemlere yönelik açıklama maddelerinden cezalar aldı.

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Foto - Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı

#2
Foto - Kayserispor’a toplam 3,5 milyon TL para cezası yazıldı

Kayserispor Kulübü'nün ve kulüp yetkililerinin aldığı cezalar ve tutarı ise şu şekilde: Taraftarların neden olduğu saha olayları: 1 milyon 456 bin TL Usulsüz Seyirci Almak: 840 bin TL Ali Çamlı (Başkan): 600 bin TL Çirkin ve kötü tezahürat: 420 bin TL Merdiven boşluklarını boş bırakmamak: 60 bin TL Burak Yılmaz (teknik sorumlu): 39 bin TL Muammer Kaya (Malzemeci): 39 bin TL Oğuzhan Arslan (Kulüp çalışanı): 39 bin TL Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 27 bin TL Duckens Nazon (Futbolcu): 26 bin TL

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