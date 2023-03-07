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Türkiye
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Kayserililer geceyi sokakta geçiriyor!

2023-03-07 21:50:22
Kayserililer geceyi sokakta geçiriyor!

Kayserililer şehirde meydana gelen depremlerin ardından evlerine giremezken, geceyi parklarda geçiriyor.

#1
Foto - Kayserililer geceyi sokakta geçiriyor!

Kayseri'de merkez üssü İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi olan 4.7, 4.4, merkez üssü Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi olan 4.3'lük depremler paniğe yol açtı.

#2
Foto - Kayserililer geceyi sokakta geçiriyor!

Bazı vatandaşlar havanın kararmasıyla evlerine girmedi. Parklara akın eden vatandaşların bazıları da araçlarında zaman geçirdi.

#3
Foto - Kayserililer geceyi sokakta geçiriyor!

Tedbir almak için parklara geldiklerini söyleyen vatandaşlar, daha sonra evlerine geçeceklerini belirtti.

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