Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın

ayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

#1
Foto - Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın

6061. Sokak üzerinde bulunan üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

#2
Foto - Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6061. Sokak'taki mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kayseri OSB İtfaiye, 14 araç ve 63 personel müdahale etti.

#4
Foto - Kayseri'de mobilya fabrikası alevlere teslim oldu! OSB'de korkutan yangın

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

