SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
Türkiye yeni güne büyük bir operasyonla uyandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye yeni güne büyük bir operasyonla uyandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yapılan son operasyonla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 46 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 152 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını ve 54'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulundukları, Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve Örgüt tarafından "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

