Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Ayrıca, mutabakatın altyapı alanında tecrübelerin paylaşılması ile yatırımları teşvik ve koordine etmeyi de amaçlıyor. Bu işbirliği, kara ve hava taşımacılığının yanı sıra, gelecekte mümkün olabilecek tüm ulaşım türlerini, demir yolları ve çok modlu lojistik hizmet sistemleri de kapsıyor.