Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor
Ürdün Bakanlar Kurulu, Türkiye ve Suriye ile ulaşım altyapısını birleştirecek, ticaret yollarını canlandıracak devasa bir mutabakat zaptını resmen onayladı. Bu stratejik adım, kara, hava ve demir yolu taşımacılığını kapsarken, Suriye içindeki vize ve yol sorunlarının giderilmesiyle Türk tırlarının Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşımını sağlayacak. Üç ülkenin ulaştırma bakanlarından oluşacak ortak komite, bölgedeki lojistik ağın sürdürülebilirliğini ve güvenliğini en üst düzeyden denetleyecek.