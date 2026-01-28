  • İSTANBUL
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor
Giriş Tarihi:

Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Ürdün Bakanlar Kurulu, Türkiye ve Suriye ile ulaşım altyapısını birleştirecek, ticaret yollarını canlandıracak devasa bir mutabakat zaptını resmen onayladı. Bu stratejik adım, kara, hava ve demir yolu taşımacılığını kapsarken, Suriye içindeki vize ve yol sorunlarının giderilmesiyle Türk tırlarının Körfez ülkelerine kesintisiz ulaşımını sağlayacak. Üç ülkenin ulaştırma bakanlarından oluşacak ortak komite, bölgedeki lojistik ağın sürdürülebilirliğini ve güvenliğini en üst düzeyden denetleyecek.

#1
Foto - Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Bakanlar Kurulu, Ürdün, Türkiye ve Suriye ulaştırma bakanlıkları arasında, üç ülke arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlayan mutabakat zaptının onaylanmasına karar verdi.

#2
Foto - Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Mutabakat zaptı, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, "toprakları üzerinden gerçekleştirilen taşımacılık faaliyetlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı, ülkeler arasındaki ulaşım altyapısını geliştirmeyi ve bunun mal ve yolcu taşımacılığına olumlu yansımasını" hedefliyor.

#3
Foto - Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Ayrıca, mutabakatın altyapı alanında tecrübelerin paylaşılması ile yatırımları teşvik ve koordine etmeyi de amaçlıyor. Bu işbirliği, kara ve hava taşımacılığının yanı sıra, gelecekte mümkün olabilecek tüm ulaşım türlerini, demir yolları ve çok modlu lojistik hizmet sistemleri de kapsıyor.

#4
Foto - Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Habere göre üç ülkeden ulaştırma bakanları ve ilgili bakanların yer alacağı ortak bir bakanlar komitesinin oluşturulması bekleniyor. Bu komitenin, stratejik yönlendirme sağlamak, diyaloğu güçlendirmek ve mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere üst düzey bir koordinasyon mercii olması planlanıyor.

#5
Foto - Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor! Türkiye dahil üç ülke imzayı attı: Koridor tamamen açılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2025'te Ürdün ziyareti kapsamında AA muhabirine verdiği röportajda, Türk tırlarının kara yoluyla Ürdün ve Körfez ülkelerine ulaşımını sağlayacak koridorun, Suriye içindeki vize ve kara yolu rehabilitasyonu gibi eksikliklerin giderilmesinin ardından gelecek yıl tamamen faaliyete geçmiş olacağını söylemişti.

