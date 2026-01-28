  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Ünlü kargo devinden şok karar! Şubeler kapatılıyor, 30 bin kişi işten çıkarılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü kargo devinden şok karar! Şubeler kapatılıyor, 30 bin kişi işten çıkarılacak

Geçtiğimiz sene 48 bin kişiyi işten çıkaran ünlü kargo devi bu kez 30 bin kişiyi kapının önüne koymaya hazırlanıyor.

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında açıklamalarda bulundu.

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını belirten Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

