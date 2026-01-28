  • İSTANBUL
Ekonomi
Gümüşte yeni rekor beklentisi!
Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Citigroup, gümüş fiyatının üç ay içinde ons başına 150 dolar seviyesine çıkarak rekor kıracağını öngörüyor.

Foto - Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Citigroup, spot gümüş fiyatının üç ay içinde 150 dolara ulaşarak rekor kırmasını bekliyor. Citi'nin bu tahmini gümüşün tarihi yükselişini sürdüreceğine işaret ediyor.

Foto - Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Citigroup analistleri, Çin'deki güçlü alım ivmesinin süreceğini öngörüyor ve mevcut yatırımcıları satışa yönlendirmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyulacağını belirtiyor.

Foto - Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Analistler Salı günü yayımladıkları notta, "Gümüş, 'altının karesi' veya 'altın steroitde girmiş gibi' davranıyor. Gümüş, altına kıyasla tarihsel standartlara göre pahalı görünene kadar bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Foto - Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Gümüş, Pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 117,71 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu artış, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük gün içi yükseliş oldu.

Foto - Gümüşte yeni rekor beklentisi!

Citi analistleri, altın/gümüş rasyosunun 2011'deki 32'ye 1 oranına dönmesi durumunda, gümüşün 170 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

