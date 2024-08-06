  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

2024-08-06 17:57:54
Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kayseri Melikgazi'de beton mikserinin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti!

#1
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan şoför hayatını kaybetti.

#2
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. cadde üzerinde Ünsal Ö.'nün sürücüsü olduğu Bakır Beton'a ait 38 AKE 903 plakalı beton mikseri devrildi.

#3
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde, araçta sıkışan Ünsal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

#5
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Acı haberi alan Ünsal Ö.'nün mesai arkadaşları da kaza yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından Ünsal Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

#6
Foto - Kayseri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol bombası! Yerin altından fışkırmasına kesin gözüyle bakılıyor
Ekonomi

Ankara'nın göbeğinde beyaz petrol bombası! Yerin altından fışkırmasına kesin gözüyle bakılıyor

Ankara'da beyaz petrol olarak adlandırılan jeotermal kaynak araması yapılacak. Tam 20 noktada çalışmalar başlıyor.
Gece 00.00'da tabelalar değişti! Akaryakıt fiyatlarını gören sürücüler görevlilerden bunu istedi

Gece 00.00'da tabelalar değişti! Akaryakıt fiyatlarını gören sürücüler görevlilerden bunu istedi
Mete Yarar Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Mossad bunu biliyor ve kullanacak

Mete Yarar Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Mossad bunu biliyor ve kullanacak
Merhum Adnan Tanrıverdi Paşaya ne iftiralar attılar! Hadi gösterin şimdi özel orduyu vicdansızlar
Gündem

Merhum Adnan Tanrıverdi Paşaya ne iftiralar attılar! Hadi gösterin şimdi özel orduyu vicdansızlar

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Adnan Tanrıverdi Paşa'ya atılan iftiralarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahasanoğ..
CHP’de 6 Ok’a Kandil boyası
Gündem

CHP’de 6 Ok’a Kandil boyası

PKK’nın siyasi uzantısına federasyon sözü veren, her evden HDP’ye bir oy toplayan, büyükşehirlerde tek adayla seçime giren, ele geçirdikleri..
Zarar artıyor! Sektör durma noktasına geldi!
Ekonomi

Zarar artıyor! Sektör durma noktasına geldi!

Türkiye'de Instagram'ın yasaklanması sonrası, Influencerların zararı da netleşmeye başladı. Buna göre Instagram üzerinden para kazanan Influ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23