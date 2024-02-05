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Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

2024-02-05 12:24:20
Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

#1
Foto - Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, evinde ölü bulundu. Olay, polis ekiplerinin tarafından inceleniyor. Kaymakam Coşkun'un kafasından vurulmuş halde bulunması, olayın şüpheli bir şekilde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Peki Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun neden öldü, öldürüldü mü? İşte son gelişmeler...

#2
Foto - Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU! Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde silahla kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

#3
Foto - Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

Edinilen bilgiye göre olay, Ekinözü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) şoförü sabah kaymakamı makama götürmek için konuta gitti ancak Coşkun'a ulaşamadı. Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, kaymakamın konutuna girdiğinde Coşkun'u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.. Coşkun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakamın bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam'dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı.

#4
Foto - Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

KAHRAMANMARAŞ MESUT COŞKUN KİMDİR? 1993 yılında Kırıkkalenin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. Sırasıyla Kastamonu-İhsangazi ve Artvin - Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yapmıştır.23.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanan Sayın Mesut COŞKUN 07 Eylül 2023 tarihi itibari ile ilçemizdeki görevine başlamıştır..

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