2021-10-25 08:49:27 Kayıp Altın Adası bulundu! Hazineyi onlar çıkardı...
Dünyayı ayağa kaldıran dev bir hazine bulundu. Gelişme büyük yankı uyandırdı.
Dünyayı ayağa kaldıran dev bir hazine bulundu. Gelişme büyük yankı uyandırdı.
Altın hazineleriyle ünlü efsanevi bir Endonezya krallığının yeri, sonunda Altın Adası olarak bilinen Sumatra'da keşfedilmiş olabilir. Son beş yıldır, Palembang yakınlarındaki timsahların istila ettiği Musi Nehri'ni keşfeden balıkçılar, derinlerden - değerli taşlar, altın tören yüzükleri, madeni paralar ve bronz keşişlerin çanları dahil - şaşırtıcı bir hazineyi çektiler.
Şimdiye kadarki en inanılmaz buluntulardan biri, 8. yüzyıldan kalma, milyonlarca sterlin değerinde, mücevherle kaplı, gerçek boyutlu bir Buddha heykeli.
Bulunan eserler, 7. ve 13. yüzyıllar arasında güçlü bir krallık olan ve bir yüzyıl sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Srivijaya uygarlığına kadar uzanıyor.
Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulunan İngiliz deniz arkeoloğu Dr Sean Kingsley, "Büyük kaşifler, Srivijaya'yı Tayland ve Hindistan kadar uzaklarda her yerde aradılar, hiçbirinin şansı yaver gitmedi." dedi.
Dr Sean Kingsley, ayrıca, "Arkeologlar, ortadan kaybolan krallığa ev sahipliği yapan Palembang'da bile çanak çömlek bulamadılar. Srivijaya, dünyadaki son güçlü kayıp krallık ve sırlarını koruyor" ifadelerini kullandı.
Deniz arkeoloğu Dr Kingsley, "Son beş yılda olağanüstü şeyler ortaya çıkıyor. Tüm dönemlerin madeni paraları, altın ve Budist heykelleri, mücevherler, Denizci Sinbad'da okuyabileceğiniz ve bunların uydurulduğunu düşündüğünüz her türlü şey. Aslında gerçek." diye konuştu.
Sumatra, altın yatakları ve doğal kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle eski zamanlarda Altın Adası olarak anılırdı ve Güneydoğu Asya ticaretinin önemli bir noktasaydı.
Altıncı ve yedinci yüzyıllarda, büyük Çin pazarının açılmasıyla birlikte Asya deniz ticaretinde istikrarlı bir artış görüldü. Özellikle Budist ritüellerine yönelik artan talep, Endonezya mallarının Çin'e ihracatında artışa yol açtı.
Dr Kingsley, "İlginç altın ve mücevher buluntuları dışında, nehir yatağında tonlarca Çin sikkesi ve hatta daha büyük miktarda batık seramik bulundu." dedi ve ekledi: "Tencereler ve tavalar Srivijaya'da halkın nasıl yaşadığını gösteriyor. Hindistan, İran'dan mallar ve Çin'in büyük fırınlarından çağın en iyi sofra takımları ithal edildi." "Burası dünyanın en iyi markası olacak olan ilk mavi ve beyaz porselen tabakların yapıldığı yer" diyen Dr Kingsley, araştırmasını; editörlüğünü de yaptığı Wreckwatch dergisinin sonbahar sayısında yayınladı.
Srivijayan araştırması, Çin ve İpek Yolu üzerine odaklanan 180 sayfalık sonbahar yayınının bir parçasını oluşturuyor. Sığ bölgelerde, en zengin krallıklara yakışan ışıltılı altınlar ve mücevherler ortaya çıktı. Ticaret araçlarından savaş silahlarına ve din kalıntılarına kadar her şey...
Arkeologlar, geçen ay da Kolombiya'da bir tapınak ve bitişiğindeki mezarların içinde, içinde zümrüt bulunan sekiz seramik kavanoz buldular. Bulunan kavanozların 600 yıl önce yaşayan ve 'kayıp altın şehir' efsanesine ilham olan Muisca halkına ait olduğu bildirildi.
Hürriyet'in haberine göre, Kolombiya'nın günümüzdeki başkenti Bogota yakınlarında çalışma yapan arkeologlar, Muisca kasabasının kalıntılarındaki tapınağı ve mezarları ortaya çıkardılar.
Francisco Correa liderliğinde çalışan ekip bölgede yol yapımı öncesinde yürütülen kazılarda zümrütlerle dolu sekiz seramik kavanoz ve metalik figürler buldu.
Bulunan figürlerin bazıları hayvanlara benziyor, diğerleri ise daha çok asalı ve silahlı insanlara benziyor. Figürlerin bulunduğu tapınağın tapma ritüelleri ile ilgili olabileceği düşünülüyor.
Livescience'ta yer alan habere göre, keşfin yapıldığı antik kentte bir zamanlar Kolombiya’nın yerli halklarından Muiskalar, bir diğer deyişle Chibcha'lar yaşıyordu.
Muiskalar, yaklaşık 600 yıl önce 'ofrendatario' adı verilen kavanozlar üretiyordu. Muisca halkı özellikle metal işçiliğindeki becerileriyle ünlüydü.
Livescience’a açıklama yapan arkeolog Francisco Correa, bölge halkının değişik ritüellere sahip olduğuna dikkat çekerek, bazı törenler sırasında kabile reisinin vücudunu altın parçacıklarından yapılmış bir merhemle kapladıklarını anlattı.
Bu ritüelin İspanyolların altından yapılmış efsanevi bir şehir olan 'El Dorado efsanesi'ne ilham vermiş olabileceği düşünülüyor. Efsanenin peşine düşen Avrupalılar yıllarca altından yapılmış kayıp bir şehri arayıp durmuştu. 1537 ve 1540 yılları arasında İspanyollar bölgeyi fethetti ve Muisca'nın çoğu savaş sırasında veya hastalık nedeniyle öldürüldü. Yaşanan yıkıma rağmen Muisca'nın binlerce torunu bugün hala yaşıyor.
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