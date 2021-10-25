Kayıp Altın Adası bulundu! Hazineyi onlar çıkardı...

Dr Kingsley, "İlginç altın ve mücevher buluntuları dışında, nehir yatağında tonlarca Çin sikkesi ve hatta daha büyük miktarda batık seramik bulundu." dedi ve ekledi: "Tencereler ve tavalar Srivijaya'da halkın nasıl yaşadığını gösteriyor. Hindistan, İran'dan mallar ve Çin'in büyük fırınlarından çağın en iyi sofra takımları ithal edildi." "Burası dünyanın en iyi markası olacak olan ilk mavi ve beyaz porselen tabakların yapıldığı yer" diyen Dr Kingsley, araştırmasını; editörlüğünü de yaptığı Wreckwatch dergisinin sonbahar sayısında yayınladı.