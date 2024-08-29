"Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve dolar için 'kaygım var' deyip uyarılarda bulundu. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan ve değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Beklediğimiz düşüşler başladı ancak devam edecek mi? Bu hafta sonuna kadar bir şeye karar vermemiz lazım. Bu hafta ajandamızda yazan her şey uydu. Şaşırtan bir şey yok. Borsa İstanbul 9775 puanda. 9565'e kadar gerilemişti. Ben 9400-9800 puan aralığını bu hafta özelinde takip edeceğimi ifade etmiştim. 9750 puan üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Yine, bizim ajandamızdaki bant aralığı belli, takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 9200-10200 kırılımları var. Buralarda oyalanacak bir endeks takip edilebilir. Yol arkadaşlarımız iki kez kademeli alım yaptı. Tekrar aşağı geldikçe iki kez daha kademeli alarak bu işi bitirecekler. Almak istemeyen de beklemeye devam ediyor" dedi.