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Ekonomi
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"Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

2024-08-29 10:53:53
"Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta sonuna dikkat çekti ve 'kaygılarım var' diyerek özellikle altın konusunda uyarılarda bulundu.

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#1
Foto - "Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Finans analisti İslam Memiş, gram altın ve dolar için 'kaygım var' deyip uyarılarda bulundu. Youtube kanalında açıklamalarda bulunan ve değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Beklediğimiz düşüşler başladı ancak devam edecek mi? Bu hafta sonuna kadar bir şeye karar vermemiz lazım. Bu hafta ajandamızda yazan her şey uydu. Şaşırtan bir şey yok. Borsa İstanbul 9775 puanda. 9565'e kadar gerilemişti. Ben 9400-9800 puan aralığını bu hafta özelinde takip edeceğimi ifade etmiştim. 9750 puan üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Yine, bizim ajandamızdaki bant aralığı belli, takip etmeye devam ediyoruz. Aşağıda 9200-10200 kırılımları var. Buralarda oyalanacak bir endeks takip edilebilir. Yol arkadaşlarımız iki kez kademeli alım yaptı. Tekrar aşağı geldikçe iki kez daha kademeli alarak bu işi bitirecekler. Almak istemeyen de beklemeye devam ediyor" dedi.

#2
Foto - "Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Fed Başkanı Powell'ın açıklamasıyla 2532 dolara kadar yükselen ons altın, 2505 dolarlarda ancak dün gün içinde 2493 dolara kadar geriledi. 2500 doların altını test etti. 2500 dolar altında, ons altında kademeli olarak alım yapılabilir. 3 hamlede mesela 2500 altından alınabilir dolar ile ons altın. Ancak bu alım işini bu hafta sonuna kadar bitirmek gerekiyor, kaygılarım var. Takip ettiğimiz bant aralığını şeffaf şekilde beklemeye devam ediyoruz. 2530 dolar test edildi ama 2470 dolar test edilmedi.

#3
Foto - "Kaygılarım var" diyen İslam Memiş altını olanları uyardı!

Gram altın yatırımcısına uyarımız şuydu. Ons altını takip edin. Gram altında 2832 lira görülmüştü. 2800 - 2810 lira seviyesinde gram altın. Gram altın fiziki tarafta 2798'e kadar geriledi dün. 2780 lira güçlü bir destek seviyesi. 2800 altında iki hamle yapmalıyız gram altında da. Bu hafta sonuna kadar almak isteyenler yine alımlarını bitirmeli.

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