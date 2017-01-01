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Kaygan zeminlerde penguen gibi yürüyün

  • Beklenen kar yağışının ülke genelinde etkili olmasıyla birlikte, yollardaki buzlanma nedeniyle yaşanacak kazalarla ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer açıklama yaptı. Dr. Dinçer, "Kaygan zeminlerde penguen gibi yürüyün." dedi.

  • Ayakkabılarınız kış mevsimi için elverişli değilse karlı ve buzlu yollar, sizin için tehlikeli olacaktır.

  • Kışın sert geçtiği şehirlerde, bu hava koşullarında yollar için önlem alınmaması sıkıntı doğurabilir. Yaşanacak kazaların vücudumuzda bırakacağı hasarlar ağır olabilir.

  • Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, böyle bir sıkıntının yaşanmaması için ciddi uyarılarda bulundu. Dr. Recep Dinçer, kış aylarında kırık, çıkık vakalarının en çok cepte yürürken yaşandığını belirtti. Karlı ve buzlu yollarda, 'penguen' gibi yürünmesi gerektiğini söyledi.

  • Erzurum'da yaşayan ve bulunduğu bölgeden örnek veren Dr. Dinçer, "Erzurum'da kış memleketinde yaşamaktayız. Karın bol olduğu bir memleket. O yüzden karın, buzun az olduğu yollarda yürümeye dikkat etmeliyiz. Özellikle kalın, yumuşak tabanlı ayakkabı tercihimiz olmalı. Yürürken ellerimiz cebimizde olmamalı." şeklinde konuştu. Ardından ifadelerine, "Açık bir şekilde yürümeliyiz. Biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Dengemizi ayarlayacak şekilde kısa küçük adımlarla. Bir sonraki adımı düşünerek ona göre hareket etmeliyiz." sözlerini ekledi.

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