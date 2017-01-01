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Kayanın şeklini gören telefonuna sarılıyor

  • Amasya'da ürkütücü şekliyle 'canavar kaya' olarak adlandırılan kaya, görenleri şaşkına uğratıyor.

  • Suluova ilçesine bağlı Eraslan köyü yolu üzerinde bulunan ve ürkütücü şekliyle görenlerin 'canavar kaya' diye adlandırdığı kaya ilgi odağı olacağa benziyor.

  • Bölgedeki dağları çok gezmesine rağmen bu kayalıkla ilk defa karşılaştığını belirten Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten,

  • "Gerçekten canavara benzediğini görüyorum.

  • Hangi açıdan bakarsanız bakın insan silüeti ve canavar silüeti ortaya çıkıyor" dedi.

  • Keten, kayanın yağışlar ve rüzgarın aşındırması sonucu doğal yollarla oluştuğunu düşündüğünü söyledi.

  • Ağız, burun ve göz şeklini alan oyukların rahatlıkla gözlendiği kaya parçasını görür görmez fotoğrafını çekip beraberindekilerle selfie yapan Fatih Karagöz de, şeklini film karakteri olan goril King Kong'a benzettiğini belirtti.

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