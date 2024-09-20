Kayalıpınar'da bulunan mühürler tarihe ışık tutacak! Hitit şehrinde büyük keşif

Peker, bulunan mühürlerde çokça prens ismine de rastladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Geçen sezondan itibaren burada 50'nin üzerinde mühür baskısı ele geçti. Bunlar arasında özellikle bu yıl çokça prens ismine rastladık. Yani prens ünvanına sahip, kraliyet ailesi ile bir şekilde bağlantısı olan, evlilik veya kan yoluyla bağlantısı olan isimlerle karşılaştık. Aralarında baş katipler, katipler, kaya tapınağı beyleri var. Çok enteresan isimler ve isimlerin taşıdığı anlamlar var. İlgi çekici olanlar arasında HattusaRuntiya ya da HattusaKuruntiya diye bir prensin mühür baskısıyla karşılaştık. Bu isim özel isim olarak Hattuşa kentinin koruyucu tanrısı anlamına geliyor. Muhtemelen III. Hattusili'nin kraliçesi, büyük kraliçe Puduhepa'nın döneminde katiplik yaptığını söyleyebileceğimiz Pihaya diye bir katip. Yine ArmaTarupasani diye bir görevli, bu da ay tanrısının arabacısı anlamına geliyor. İsim repertuvarımız Hititoloji'ye katkı olarak günden güne zenginleşmekte. Bu noktada dönemin yaşayan insanlarının, yüksek görevlilerinin isimlerine ulaşarak varlıklarını ispatlıyoruz. Bunlar da bu kazılar sayesinde hem Hitit hem de dünya tarihinde yerini alıyor."