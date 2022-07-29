  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

2022-07-29 22:31:50
Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Diyarbakır'da kayalar arasında sıkışan yavru köpekler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

#1
Foto - Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde vatandaşlar, kayalar arasından köpek sesleri duydu.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde vatandaşlar, kayalar arasından köpek sesleri duydu.

#2
Foto - Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri gitti.

Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri gitti.

#3
Foto - Ekipler dün üç köpeği kurtarırken, sonuncu köpek bugün kepçe, kazma ve kürekler yardımıyla alan kazılarak kurtarıldı.

Ekipler dün üç köpeği kurtarırken, sonuncu köpek bugün kepçe, kazma ve kürekler yardımıyla alan kazılarak kurtarıldı.

#4
Foto - Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda son köpek de böylece sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda son köpek de böylece sıkıştığı yerden çıkartıldı.

#5
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

#6
Foto - İşte o anlar...

İşte o anlar...

MasterChef Güzide Mertcan tepki çekti: Hac yapan birine yakışan laf mı?
Medya

MasterChef Güzide Mertcan tepki çekti: Hac yapan birine yakışan laf mı?

Acun Ilıcalı'nın parlattığı isimlerden birisi olan MasterChef Türkiye 2019 yarışmacısı Güzide Mertcan'ın paylaşımı büyük tepki çekti...
Dünyaya duyurdular! İngiltere'deki büyükelçi geri çağırıldı
Dünya

Dünyaya duyurdular! İngiltere'deki büyükelçi geri çağırıldı

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, İngiltere'nin "dostça olmayan adımları" nedeniyle Belarus'un Londra Büyükelçisinin geri ç..
Şehit bacısına küfre öyle, ‘sürtüğe’ böyle! Meral Akşener yakayı ele verdi
Gündem

Şehit bacısına küfre öyle, ‘sürtüğe’ böyle! Meral Akşener yakayı ele verdi

CHP ile kol kola girip terör örgütü PKK ile işbirliği yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef..
Kanserin baş düşmanı! Siyah domatesi görenler gözlerine inanamıyor
Sağlık

Kanserin baş düşmanı! Siyah domatesi görenler gözlerine inanamıyor

Düzce'de, bir üreticinin, Meksika'daki arkadaşının önerisi üzerine kanserin baş düşmanı olarak yetiştirdiği siyah domates görenleri şaşkına ..
Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik ortaya çıktı! Vay namussuzlar vay
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik ortaya çıktı! Vay namussuzlar vay

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin raporunda Türkiye'ye karşı Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturma detayları orta..
En başarılı bakanlar anketi açıklandı! İlk sırada bakın kim var
Siyaset

En başarılı bakanlar anketi açıklandı! İlk sırada bakın kim var

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan en başarılı bakanlar araştırmasında birinci sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23