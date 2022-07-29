2022-07-29 22:31:50 Kayalar arasında sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Diyarbakır'da kayalar arasında sıkışan yavru köpekler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'da kayalar arasında sıkışan yavru köpekler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde vatandaşlar, kayalar arasından köpek sesleri duydu.
Molozların altında yavru köpeklerin mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri gitti.
Ekipler dün üç köpeği kurtarırken, sonuncu köpek bugün kepçe, kazma ve kürekler yardımıyla alan kazılarak kurtarıldı.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda son köpek de böylece sıkıştığı yerden çıkartıldı.
İşte o anlar...
İşte o anlar...
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