2023-08-10 10:54:50 Kavşakta kaza 4 yaralı
Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada S.V. sevk ve idaresindeki 58 AV 126 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla A.S. sevk ve idaresindeki 58 DR 727 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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