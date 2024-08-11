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Aktüel
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Kavaklıdere yolunda kaza

2024-08-11 07:50:46
Kavaklıdere yolunda kaza

Yatağan-Kavaklıdere yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi araçta sıkıştı, kazada 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kavaklıdere yolunda kaza

Yatağan Kavak Mahallesi mevkiinde meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan itfaiye ve jandarma ekipleri sevk deldi.

#2
Foto - Kavaklıdere yolunda kaza

İtfaiye ekipleri 48 ANB 330 plakalı araç içinde sıkışan üç kişiyi bulundukları alanlardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

#3
Foto - Kavaklıdere yolunda kaza

Yaralılar Yatağan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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