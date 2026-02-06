Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Söz konusu teknoloji, düşme direncini sıradan camlara göre 25 kat artırıyor. Cihaz ayrıca IP59 sertifikasıyla yüksek basınçlı suya karşı da üst düzey koruma sağlıyor. Gelişmiş hassas menteşe sistemi ise binlerce katlamadan sonra bile pürüzsüzlüğünü koruyor. Açıldığında 8 inçlik bir Huawei X-True ekrana dönüşen Mate X7, 9,5 milimetre katlanmış kalınlığıyla cebe sığan bir tablete dönüşüyor. Uygulama mağazalarından biri olan AppGallery üzerinden sunulan tüm uygulamalar Huawei ekosisteminde tamamen sorunsuz ve yüksek performansla çalışıyor. Cihaz, 5300 mAh kapasiteli batarya ve SuperCharge desteğiyle gün boyu kesintisiz bir deneyim vadediyor.