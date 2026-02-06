  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Huawei, 2019 yılında başlattığı katlanabilir telefon devrimini, serinin yeni amiral gemisi Mate X7 ile bambaşka bir boyuta taşıdı. Mühendislik sınırlarını zorlayan cihaz, katlandığında yalnızca 9,5 mm, açıldığında ise inanılmaz bir şekilde 4,5 mm kalınlığıyla "dünyanın en ince katlanabilir telefonlarından biri" ünvanını perçinledi. 235 gramlık hafif yapısına rağmen XMAGE profesyonel kamera sistemini sığdırmayı başaran Huawei, şıklığı profesyonel fotoğrafçılıkla birleştiriyor.

#1
Foto - Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X7 ile katlanabilir telefonlarda kamera standartlarını yeniden belirliyor. Huawei Mate X7, katlanabilir telefonlarda "kamera performansı düşüktür" algısını yıkarken, şirketin görüntüleme markası XMAGE ile donatılan cihaz, True-to-Colour sensörü sayesinde renk doğruluğunu bir önceki nesle göre yüzde 43 artırıyor.

#2
Foto - Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Ayrıca 1/1.28 inç RYYB ana sensör ve 10 kademeli değişken fiziksel diyafram (F1.49 - F4.0), her türlü ışık koşulunda profesyonel sonuçlar veriyor. Bunun yanında 3.5x optik zoom destekli periskop lens de uzakları yakınlaştırırken, rakiplerinden yüzde 127 daha fazla ışık alarak öne çıkıyor. Huawei, katlanabilir telefon kullanıcılarının endişelerinden biri olan dayanıklılık konusunu mühendislik başarısıyla çözerken, Mate X7'nin dış ekranı, 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ile korunuyor.

#3
Foto - Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Söz konusu teknoloji, düşme direncini sıradan camlara göre 25 kat artırıyor. Cihaz ayrıca IP59 sertifikasıyla yüksek basınçlı suya karşı da üst düzey koruma sağlıyor. Gelişmiş hassas menteşe sistemi ise binlerce katlamadan sonra bile pürüzsüzlüğünü koruyor. Açıldığında 8 inçlik bir Huawei X-True ekrana dönüşen Mate X7, 9,5 milimetre katlanmış kalınlığıyla cebe sığan bir tablete dönüşüyor. Uygulama mağazalarından biri olan AppGallery üzerinden sunulan tüm uygulamalar Huawei ekosisteminde tamamen sorunsuz ve yüksek performansla çalışıyor. Cihaz, 5300 mAh kapasiteli batarya ve SuperCharge desteğiyle gün boyu kesintisiz bir deneyim vadediyor.

#4
Foto - Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Huawei, Mate X7'nin Türkiye lansmanına özel olarak 9-15 Şubat'ta kayıt yaptıran kullanıcılara satın alımlarda geçerli Mesh X3 Pro hediye ediyor. Ayrıca 16 Şubat-2 Mart'ı kapsayan ön satış döneminde ise 99 lira depozito ile kampanyaya katılanlar 10 bin 900 lira indirim kazanırken, ödemesini tamamlayanların cihazları anında ulaştırılıyor.

#5
Foto - Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor

Satın alımlarda Watch GT 6 serisi saat ve 66W şarj aleti de hediye edilirken, 9 Şubat-16 Mart'ta tüm siparişlerde 1 yıl uzatılmış garanti avantajı sunuluyor.

