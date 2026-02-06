Katlanabilir teknolojinin zirvesi sahnede! Huawei Mate X7, ultra ince gövdesi ve profesyonel XMAGE kamerasıyla dünyayı selamlıyor
Huawei, 2019 yılında başlattığı katlanabilir telefon devrimini, serinin yeni amiral gemisi Mate X7 ile bambaşka bir boyuta taşıdı. Mühendislik sınırlarını zorlayan cihaz, katlandığında yalnızca 9,5 mm, açıldığında ise inanılmaz bir şekilde 4,5 mm kalınlığıyla "dünyanın en ince katlanabilir telefonlarından biri" ünvanını perçinledi. 235 gramlık hafif yapısına rağmen XMAGE profesyonel kamera sistemini sığdırmayı başaran Huawei, şıklığı profesyonel fotoğrafçılıkla birleştiriyor.