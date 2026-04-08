Katlanabilir İphone'da beklenmedik gelişme! Ertelenecek mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katlanabilir İphone'da beklenmedik gelişme! Ertelenecek mi?

Apple'ın uzun zamandır beklenen katlanabilir İphone modelini yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle erteleyebileceği iddia ediliyor.

Nikkei tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Apple, katlanabilir iPhone'un test üretim aşamasında beklenenden çok daha fazla mühendislik sorunuyla karşılaştı. Bu sorunların cihazın piyasaya sürülme sürecini aylarca geriye atabileceği ve sevkiyatların 2027 yılının başlarına sarkabileceği belirtiliyor.

Gecikme iddialarına karşın Bloomberg'den Mark Gurman, cihazın planlandığı gibi Eylül 2026'da iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtılacağını öne sürdü. Gurman'a göre karmaşık ekran yapısı ilk etapta tedarik sorunları yaratsa da Apple cihazı diğer modellerle aynı dönemde satışa sunmaya hazırlanıyor.

ÜRETİM TESTLERİNDE KRİTİK AŞAMAYA GEÇİLDİ Mühendislik sorunlarının, şirketin yeni ürünleri için uyguladığı altı aşamalı üretim doğrulama testlerinin dördüncüsünde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Tamamen yeni bir tasarıma sahip olan katlanabilir modelin, seri üretime geçebilmesi için bu zorlu testleri kusursuz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

İLK ETAPTA SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK Toplam iPhone üretiminin yüzde 10'undan daha azını oluşturması beklenen katlanabilir model, markanın tüm ürün yelpazesine olan ilgiyi artıracak kilit bir cihaz olarak görülüyor.

Apple'ın bu yenilikçi akıllı telefondan ilk aşamada sadece 7 ila 8 milyon adet arasında üretmeyi planladığı sızdırılan bilgiler arasında./ kaynak: haber 7

Yorumlar

Ömer

Biz de niye yok biz niye yapmıyoruz daha iyisini yaparız Engel ne ? Devletin teşviği yetersiz mi ? Savunma sanayide başarı ortada niye telefon da o başarı yok alıştık hazıra kimse zahmet edip üretmiyor
Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içindeki kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı yazısında Özgür Özel’in mutlak butlan davası..
İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar
Dünya

İran zafer ilan etti! Sahadaki kazanımı tescillemek istiyorlar

İran, ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlandırılmasını istediğini açıkladı. Tahran yönetimi, sahada el..
Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği
Gündem

Başkanları otel odasında basılan CHP iyice azıttı! Tekbir getiren vatan evlatlarına ceza kepazeliği

Belediye başkanları otel odalarında basılan CHP, tekbir getiren vatan evlatlarına ceza keserek yeni bir kepazeliğe imza attı.
Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış
Dünya

Geri sayım devam ederken... Türkiye dostu ülkeden sürpriz çıkış

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği sürenin dolmasına kısa süre kala Türkiye dostu ülkeden sürpriz bir çağrı geldi.
İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı
Dünya

İran basını duyurdu: Tüm diplomatik yollar kapandı

İran basını, ABD ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarının kapandığını duyurdu.

Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu
Dünya

Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu

ABD Başkanı Trump, ateşkes sonrası ilk kez yaptığı açıklamada "İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyor..
