Katillerden sinsi plan bölgeyi ikiye bölecekler

BİRBİRİNDEN KOPARILACAK GAZZE DÜNYADAN DA KOPARTILACAK Netanyahu'nun ateşkes için sunduğu ve ABD'nin desteğini aldığı görülen diğer bir şart ise Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun İsrail ordusunun kontrolünde kalmaya devam etmesi. İsrail'in 2007'den bu yana hava, kara ve denizden abluka altında olan Gazze'nin, İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Philadelphi Koridoru'nda yer alan Refah Sınır Kapısı. Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesi, Refah Sınır Kapısı üzerinden az da olsa "nefes alabilen" Gazze'nin boğulması ve dış dünyayla bağlantısının tamamen kopması anlamına geliyor. Bu koridordaki işgal, Gazze'ye girecek yardımların İsrail tarafından engellenmesini kolaylaştıracak. Philadelphi'deki işgal, yerle bir olan Gazze'nin yeniden imarı sürecini zora sokacak. Zira İsrail, bölgeye girecek malzemelerin kontrolünü de kendi eline ve inisiyatifine alacak. Netanyahu'nun bu şartlarıyla kısaca, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin kaderi İsrail'in eline bırakılacak.