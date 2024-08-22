Katillerden sinsi plan bölgeyi ikiye bölecekler

NETANYAHU SEÇİM KISKACINDAN ABD YÖNETİMİNİN DESTEĞİNİ ALDI Şartlarında direten Netanyahu, başkanlık seçimleri öncesi İsrail lobisi ve Yahudi seçmen desteğine ihtiyacı kritik hale gelen Amerikan yönetimine baskılarını sürdürdü. Mayısta ilan edilen ve ilk önce Netanyahu'nun kabul ettiği iddia edilen önerilerden geri adım atma sinyalleri veren ABD yönetimi, Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta Hamas'ın katılmadığı görüşmelere yeni paketle geldi. Arabulucu Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle Mossad ve CIA heyetlerinin katıldığı toplantıda, Amerikan tarafı Netanyahu'nun istediği şartları sunarak Hamas'a bunların kabul ettirilmesini istedi. Ardından İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaptığı basın toplantısında, Netanyahu yönetiminin esir takası ve ateşkes önerisini kabul ettiğini belirterek, Hamas'a mutabakatı onaylaması çağrısı yaptı. Blinken, İsrail'in kabul ettiğini söylediği önerilerin detaylarını vermekten kaçınırken, İsrail basını ve Batı basınına sızan bilgiler, Netanyahu'nun şartlarının esas alındığını gösterdi.