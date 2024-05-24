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Dünya
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Katillerden 230 günde 77 bin ton bomba! Burası Hiroşima değil Gazze!

2024-05-24 09:52:54
Katillerden 230 günde 77 bin ton bomba! Burası Hiroşima değil Gazze!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 77 bin ton patlayıcı kullanıldığı ve 87 bin konutun tamamen yıkıldığı açıklandı. Abluka altındaki Gazze'ye İsrail saldırıları, 7 Ekim'den beri aralıksız sürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 230 günlük bilançosunu açıkladı.

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#1
Foto - Katillerden 230 günde 77 bin ton bomba! Burası Hiroşima değil Gazze!

"3 bin 191 katliam gerçekleşti" Açıklamada, İsrail ordusunun "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3 bin 191 katliam gerçekleştirdiği" belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 15 bin 239 çocuk ve 10 bin 93 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 35 bin 800, yaralı sayısının da 80 bin 200 olduğu kaydedildi.

#2
Foto - Katillerden 230 günde 77 bin ton bomba! Burası Hiroşima değil Gazze!

Gazze'de saldırılara maruz kalanların yüzde 71'i kadın ve çocuk Açıklamada ayrıca Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 71'inin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 31 kişinin yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 77 bin ton patlayıcıyla saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 493 sağlık çalışanı, 69 sivil savunma görevlisinin ve 147 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 7 toplu mezardan 520 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

#3
Foto - Katillerden 230 günde 77 bin ton bomba! Burası Hiroşima değil Gazze!

10 bin kanser hastası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya Hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu aktarıldı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilen açıklamada, yerinden edilme sonucu 1 milyon 95 bin bulaşıcı hastalık ve 20 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi. 60 bin hamile kadın ile kronik hastalığı olan 350 bin kişinin hayati tehlikesi var Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 5 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi yerinden edildi İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 87 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 297 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail ordusunun, 189 hükümet binası ile 108 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 313 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi. İbadethaneler, sağlık kuruluşları ile tarihi ve kültürel varlıklar hedef alındı İsrail ordusunun Gazze'de 604 camiyi tamamen, 200'ünü ise kısmen yıktığı ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu aktarıldı. Gazze'de İsrail'in 160 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 130 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi. Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarıyla doğrudan verdiği zararın 33 milyar dolar olduğu belirtildi.

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