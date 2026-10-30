Katil Netanyahu’nun Arap kini had safhada: Onlarla ittifak yapmak, hükümet kurmak yasak!
İsrail’in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim seçimlerinde hükümet kurmak için yeterli sayıya ulaşamayınca yana yakıla ortak aramaya başladı. Muhalifler şimdilik Netanyahu’nun partisi ile ittifaka yanaşmazken, gözler seçimlerde 19 sandalye ile anahtar pozisyona yükselen Arap partilerine çevrildi. Netanyahu Müslüman ve Araplara olan kinini bir kez daha gözler önüne sererek, “Araplarla hükümet kurmayacağım. Onlarla ittifak yasak” açıklamasında bulundu.