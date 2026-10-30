Katil Netanyahu’nun Arap kini had safhada: Onlarla ittifak yapmak, hükümet kurmak yasak!

Seçim sonuçlarına göre muhalefet bloğunun 48 sandalyesine Arap partilerinin 19 sandalyesi eklendiğinde toplam sayı 67'ye ulaşıyor. Bu sayı hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeyi aşsa da söz konusu partilerin aynı koalisyonda buluşması kolay görünmüyor. Muhalefet cephesinde yer alan bazı sağ partiler, Arap partileriyle ortak hükümet kurulmasına karşı çıkıyor. Eski Başbakan Naftali Bennett ve Avigdor Lieberman'ın siyasi çizgileri, Arap partileriyle kurulabilecek bir koalisyonun önündeki önemli engeller arasında gösteriliyor. Buna karşılık sol kanattaki Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için Arap partileriyle iş birliği yapılması çağrısında bulundu. Muhalefetin önde gelen isimlerinden Yair Lapid de Netanyahu'nun hükümet kurabilecek yeterli desteğe sahip olmadığını savunarak muhalefetin seçimden siyasi başarıyla çıktığını ileri sürdü. Netanyahu açısından belirsizliği artıran bir başka gelişme, ultra-Ortodoks Yahudi partilerinin tutumu oldu. Birleşik Tevrat Yahudiliği seçimlerde 7, Şas Partisi ise 6 milletvekili kazandı. Toplam 13 sandalyeye sahip bu iki parti, geleneksel olarak Netanyahu'nun müttefikleri arasında yer alıyor. Ancak seçimlerin ardından ultra-Ortodoks siyasi çevrelerden gelen açıklamalarda, söz konusu partilerin otomatik olarak Netanyahu bloğunun parçası kabul edilmemesi gerektiği belirtildi. Bu durum, Netanyahu'nun mevcut 53 sandalyelik desteğini koruyup koruyamayacağı konusunda da soru işaretleri oluşturdu.