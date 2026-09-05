  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Günlük iki milyon varile kadar üretim potansiyeli var! Hiç hesapta olmayan ilimizden resmen petrol fışkıracak Sezonun ilk derbisi: Fenerbahçe-Beşiktaş! İşte muhtemel 11’ler Son seçimleri nokta atışı bilen firmadan yeni seçim anketi! İşte partilerin son oy oranları Otomobil devinden şaşırtan karar: Fiyatı 791 bin lira aşağı çekildi! Ceza yazan polisi gözünü kırpmadan şehit etmişti! Saldırganın kimliği, ağızları açık bıraktı Yakmıyorlar, adeta kokluyorlar! İşte depoyu doldurup aylarca unutacağınız yakıt cimrisi 10 motor ve araç kombinasyonu Ünlü siyasetçiden şiddet görmüştü! Tekme tokat dayak yiyen eş, ilk defa konuştu İstanbul'da otel yangını! Alevler binayı sardı: 12 yaralı Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa’nın değişen güvenlik mimarisi ve bu süreçte İsrail’in Yunanistan’ı bir "aparat" olarak kullanarak NATO’ya sızma girişimleri A Haber ekranlarında mercek altına alındı. Siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt ve emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, İsrail’in Gazze’deki soykırım sonrası içine düştüğü izolasyondan kurtulmak için geliştirdiği savunma sanayisi stratejilerini ve Yunanistan ile kurulan ittifakın Türkiye üzerindeki olası etkilerini çarpıcı detaylarla analiz etti.

1
#1
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Ege'de tırmanan silahlanma yarışından NATO içindeki kritik diplomasi trafiğine kadar birçok başlığın ele alındığı A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt ve emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, İsrail-Yunanistan hattında giderek derinleşen savunma iş birliğinin perde arkasını ve İsrail'in Yunanistan üzerinden yürüttüğü öne sürülen "vekil aktör" stratejisini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini NATO'ya devretme sürecini değerlendiren siyaset bilimci Dr. Fatma Yeşilyurt, İsrail'in bu süreçteki konumuna dikkat çekti.

#2
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Yeşilyurt, "Bir de İsrail perspektifinden bakalım olaya dilerseniz. Şimdi hep konuşuyoruz, Avrupa Birliği artık Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik mimarisini NATO'ya devredemedi. Kiminle yola çıkacaktı? 'Daha güvenilir bir aktör' dedik. Türkiye ile birçok Avrupa ülkesinin savunma sanayisi anlamında iş birliğini konuştuk. Peki İsrail burada nerede? Dışlanan bir İsrail, dışlanan bir Yunanistan var karşımızda." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Yunanistan'ın Avrupa nezdindeki tutumuna da değinen Yeşilyurt, İsrail'in NATO'ya yaklaşmak için Yunanistan'ı bir araç olarak kullandığını belirterek, "Yunanistan bunca zaman Avrupa'nın küçük, şımarık bir çocuğu gibi 'Yunanistan, 'Borçlandım, hadi Avrupa Birliği kredi versin. Hadi hemen Türkiye'yi şikâyet edeyim.' diyen küçük ve şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Peki NATO'ya nasıl sızacaktı İsrail? İşte Yunanistan aparatını kullanarak." dedi. İsrail'in Finlandiya ve Yunanistan'a yönelik savunma satışları üzerinden NATO'ya entegre olmaya çalıştığını belirten Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi Türkiye'de güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışırken Avrupa Birliği üyesi ülkeleri artık Yunanistan aracılığıyla... Hatta sadece Yunanistan değil, bakın bundan önce Finlandiya'ya da aynı şekilde İsrail'in böyle bir satışı söz konusu oldu. Böylelikle güvenlik mimarisini yavaş yavaş NATO'ya entegre edip, 'Bakın, ben de varım. Benimle de anlaşabilirsin. Beni dışlamayın, Gazze'de yaptığım soykırımdan dolayı beni izole etmeyin.' mesajı veriyor. Zaten çok fazla dışlayan yok da hani, bir nebze de en azından izole edilmeye başlandı."

#4
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Projenin uzun vadeli etkilerine de değinen Yeşilyurt, "'Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna Savaşı'nızda işinize yarayabilir. Bakın, önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum.' E, yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim; hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz. Bu durum yavaş yavaş Avrupa'ya ve NATO üyelerine, 'Benimle de çalışabilirsin. Beni izole etme, bak benim de savunma kapasitem var. Türkiye'yi dışla.' mesajını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Yunanistan'a kurulması planlanan radar sistemlerinin Türkiye açısından bir güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, sistemin çalışma prensibine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Olmaz. Niye? Bu bahsettiğimiz radar... Bak, şu katmanları sıralamışlar, güzel. Şu yerde bahsettiğim komuta kontrol aracı, radar, füzeler. Şimdi radar, dikkat edersen, havayı sürekli tarıyor. Herhangi bir uçak, İHA, SİHA, yaklaşan bir cisim veya füzeye karşı gökyüzünü tarıyor. Varsa bir tehdit, tespit edilen hedefin mesafesi ve süratine göre hemen komuta kontrol merkezindeki sistem hangi katmanın ateşleneceğine karar veriyor." dedi.

#5
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Sistemin teknik detaylarını paylaşan Başbuğ, "Birinci tespite takip gelişmiş radarlar. İsrail menşeli teknoloji... İşte konuştuğumuz katmanlar ve en az menzili 250 kilometre, Davut Sapanı'nın 2 bin kilometreye kadar da menzili olduğu söyleniyor. Şimdi Çelik Kubbe dediği sistem bu. Bunun sana herhangi bir etkisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu. İsrail ve Yunanistan arasındaki savunma anlaşmasına ilişkin çarpıcı bir bilgi de paylaşan Başbuğ, söz konusu bilginin teyide muhtaç olduğunu belirterek, "Teyide muhtaç bir bilgi ama kaynağım kuvvetli. İsrail ile Yunanistan arasındaki o savunma anlaşması var ya, İsrail Türkiye'yi dışta tutuyor. Yani 'Türkiye'den Yunanistan'a herhangi bir saldırı gelirse seninle o ittifak işlemeyecek.' diyor. Bak, çok ilginç. İşin oturduğunda bir savunma paktı var." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Başbuğ, anlaşmanın karşılıklı savunma esasına dayandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail ile arasındaki anlaşmada şöyle var: Diyor ki, 'Sana yapılan saldırı İsrail'e yapılmış saldırıdır. Ben sana desteği vereceğim, sen de bana aynı.' Evet. Parantez diyor; 'Türkiye tarafından Yunanistan'a bir saldırı yapılırsa İsrail buna karışmayacaktır.' Şimdi cürmünü, ederini zaten burada görüyorsun işin aslını." Batı'nın S-400 konusundaki tavrını da eleştiren Başbuğ, "Rusya'da olduğu gibi S-400 konusu kıyameti koparmıştı. Bu sistem için de 'Hayır kardeşim, NATO sınırları içerisine giremez.' denilir mi? Bu açıdan baktığında tartışılması lazım ama tartışılmayacak. Niye? Çifte standart. Yunanistan'da vardı; Girit, Güney Kıbrıs dolandırıldı ve hâlen de var, çıt çıkmıyor. Türkiye olunca kıyamet koparılıyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

#7
Foto - Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Yunanistan'ın hızla silahlanmasını sorgulayan Dr. Fatma Yeşilyurt, İsrail'in bölgede kullanabileceği aktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşilyurt, "Aslında şu soruyu sormak gerekiyor: Ne oldu da Yunanistan sanki kendini bir sıcak çatışma cephesiymiş gibi bu kadar silahlanmaya başlıyor? İsrail, az önce Sayın Başbuğ'un da ifade ettiği gibi, artık kullanabileceği bir aparatı, bir vekil aktörü kalmadı. E, doğal olarak biz kaç zamandır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasındaki bu üçlü ittifakı konuşuyoruz. Peki şunu da sormak gerek: Acaba Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne el altından bu silahlandırmalar gerçekleşecek mi?" uyarısında bulundu. Bölgedeki yerleşime de dikkat çeken Yeşilyurt, "Yerleşmeye başladılar, 12 Gün Savaşları'ndan beri İsrailliler yerleşiyor. Ama bir yandan da ittifak kuruyorlar." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ne Sızması

25 yıldır ülke İsrail sömürgesi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gündem

Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti

Adana’da görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın yerine vekalet edecek isim konusunda yaşanan seçim ve yargı süre..
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren avukatlar hakkında gözaltı kararı verildiğini söy..
ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı
Ekonomi

ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı

Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı, İstanbul merkezli Golden Global Yatırım Bankası..
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık..
Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!
Gündem

Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin, İran'ın misilleme saldırılarını "önceden planlanmış bir politik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23