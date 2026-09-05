Katil İsrail’den burnumuzun dibinde kirli tezgâh! Sızma planları deşifre oldu

Projenin uzun vadeli etkilerine de değinen Yeşilyurt, "'Benim de güvenlik mimarim sizin Rusya-Ukrayna Savaşı'nızda işinize yarayabilir. Bakın, önce Finlandiya'ya verdim, şimdi Yunanistan'a veriyorum.' E, yarın öbür gün bunların kurulum aşaması, mühimmat, onarım, denetim; hepsinde İsrail'in söz konusu olacağı bir projeden bahsediyoruz. Bu durum yavaş yavaş Avrupa'ya ve NATO üyelerine, 'Benimle de çalışabilirsin. Beni izole etme, bak benim de savunma kapasitem var. Türkiye'yi dışla.' mesajını gösteriyor." ifadelerini kullandı. Yunanistan'a kurulması planlanan radar sistemlerinin Türkiye açısından bir güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ, sistemin çalışma prensibine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbuğ, "Olmaz. Niye? Bu bahsettiğimiz radar... Bak, şu katmanları sıralamışlar, güzel. Şu yerde bahsettiğim komuta kontrol aracı, radar, füzeler. Şimdi radar, dikkat edersen, havayı sürekli tarıyor. Herhangi bir uçak, İHA, SİHA, yaklaşan bir cisim veya füzeye karşı gökyüzünü tarıyor. Varsa bir tehdit, tespit edilen hedefin mesafesi ve süratine göre hemen komuta kontrol merkezindeki sistem hangi katmanın ateşleneceğine karar veriyor." dedi.