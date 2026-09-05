Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen firari İrfan Yılmaz hakkında arama kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi
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