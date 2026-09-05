  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı Trump İran'a karşı yumuşadı İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu? İsrail'den silah alan Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çıkış: Ankara bizimle iyi geçinmeli! İran savaşı bittiği an devreye girecek! ABD'nin yeni Orta Doğu planı ortaya çıktı Pentagon'dan gizli silah bilgileri sızdı, Trump'ı çıldırttı! Tesla’dan kazaya karşı otomatik müdahale! Direksiyon ve freni devralacak Yapay zekâ kaygısı! Öğrenciler bölüm değiştirmek istiyor Husilere sert Babülmendep uyarısı Yemen'de kan akmaya devam ediyor! Hava saldırısı düzenlendi
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı

Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen firari İrfan Yılmaz hakkında arama kararı çıkartıldı.

#2
Foto - Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi

#3
Foto - Şirketlerine el konulmuştu! Alihan Kuriş soruşturmasında kritik isme yakalama kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birleşmiş Milletler uyardı: Son bin yılın en güçlüsü!
Dünya

Birleşmiş Milletler uyardı: Son bin yılın en güçlüsü!

Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının benzeri görülmemiş bir hızla güçlendiği uyarısında bulundu. Küresel ısınmayla birleşmesi beklenen..
İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!
Gündem

İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların durumları yeniden değerlendirildi. Mahk..
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık..
Tarım ve Orman Bakanlığından tarihi adım! Meyve sularında tatlandırıcı devri resmen kapanıyor!
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığından tarihi adım! Meyve sularında tatlandırıcı devri resmen kapanıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektarların üretiminden soframıza gelene kadarki tüm süreçleri kapsayan yeni bir tebliğ taslağı hazı..
Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!
Gündem

Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, İshakçelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde alt tarafı bir sokak süpürüp kaldırım yıkadı, sanki büyük bir..
ABD’de Şapkalı Kedi kabusu: Alarm durumuna geçildi
Dünya

ABD’de Şapkalı Kedi kabusu: Alarm durumuna geçildi

ABD’de çocuk kitaplarının tanınmış yazarı Dr. Seuss’un ünlü “Şapkalı Kedi” karakterinin, gece vakti sokaklarda dolaşırken, evleri ve okullar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23