Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

“TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR ROLÜ VAR” Rasamni'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi oldu. Türkiye'nin coğrafi konumu ve ulaşım altyapısına dikkat çeken Lübnanlı Bakan: “Türkiye'nin, Avrupa, Körfez ve Suriye'ye yakınlığı ve demir yolu ağının gelişmiş olması nedeniyle çok büyük bir rolü var.” ifadelerini kullandı. Rasamni, Türkiye'nin gelecekte kurulacak herhangi bir bölgesel ulaşım ağında kilit rol oynayacağını vurguladı. ANKARA'YA GELİYOR Lübnan yönetimi projede Türkiye'nin desteğini de istiyor. Rasamni, bu ve benzeri ulaşım projelerinde Ankara'nın kendilerine yardımcı olacağına güvendiklerini açıkladı. Türkiye'den davet aldığını da duyuran Lübnanlı Bakan, projeyi ve iki ülke arasındaki diğer başlıkları görüşmek üzere yakında Ankara'ya geleceğini söyledi. Böylece Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki limanlarını Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da daha geniş bölgesel ve Avrupa ulaşım ağlarına bağlama hedefinde gözler Ankara'da yapılacak görüşmelere çevrildi.