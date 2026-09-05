Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar
Lübnan, Doğu Akdeniz'den Türkiye ve Körfez'e uzanacak yeni ulaşım koridoru için harekete geçti. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, limanları Suriye üzerinden Türkiye, Irak ve Körfez pazarlarına bağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye'nin gelişmiş demir yolu ağı ve stratejik konumuyla kurulacak sistemde “çok büyük bir rolü” olacağını vurgulayan Rasamni, Ankara'nın projeye destek vereceğine güvendiklerini belirterek yakında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.