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Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

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Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

Lübnan, Doğu Akdeniz'den Türkiye ve Körfez'e uzanacak yeni ulaşım koridoru için harekete geçti. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, limanları Suriye üzerinden Türkiye, Irak ve Körfez pazarlarına bağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Türkiye'nin gelişmiş demir yolu ağı ve stratejik konumuyla kurulacak sistemde “çok büyük bir rolü” olacağını vurgulayan Rasamni, Ankara'nın projeye destek vereceğine güvendiklerini belirterek yakında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

Orta Doğu'nun ulaşım ve ticaret haritasını değiştirebilecek yeni bir koridor projesinde Türkiye kilit ülke olarak öne çıktı. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamni, ülkesinin demir yollarını yeniden faaliyete geçirerek Suriye üzerinden Türkiye, Irak ve Körfez'e ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki kritik deniz yollarının yeniden önem kazandığı bir dönemde konuşan Rasamni, Lübnan limanlarının alternatif ticaret güzergâhlarındaki rolüne dikkat çekti.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

LÜBNAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANACAK Rasamni, Beyrut ve Trablus limanlarının geliştirilmesinin tek başına yeterli olmadığını, asıl hedefin bu limanları bölgesel ulaşım ağlarına bağlamak olduğunu söyledi.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

Lübnanlı Bakan şöyle konuştu: “Lübnan limanları bölgede inşası süren tüm yeni rotaların temeli. Bu limanların geliştirilmesi ve bunların Türkiye, Suriye ve Körfez'deki bölgesel ulaşım ağlarına bağlanması Lübnan'ın ticari rolünü artıracak bir fırsat.” Plan kapsamında Lübnan'ın kullanılmayan demir yolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve Suriye demir yolu ağıyla bağlantı kurulması hedefleniyor.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

HEDEF TÜRKİYE, IRAK VE KÖRFEZ PAZARLARI Rasamni, projenin yalnızca Lübnan ile Suriye arasında bir demir yolu bağlantısından ibaret olmayacağının altını çizdi. Asıl hedefin Lübnan limanlarından çıkan yüklerin bölgesel demir yolu ağları üzerinden Türkiye, Irak ve Körfez ülkelerine ulaştırılması olduğunu belirten Rasamni şunları söyledi: “Demir yolu hatlarının yeniden işletilmesi yalnızca Lübnan ile Suriye'yi birbirine bağlamayı değil, Lübnan limanlarını bölgesel ağlar üzerinden Körfez, Irak ve Türkiye pazarlarına bağlamayı hedefliyor.” Bakan, özellikle Trablus Limanı'nın Suriye sınırına ve buradan Suriye'nin demir yolu sistemine bağlanmasının yük taşımacılığında yeni seçenekler sağlayacağını ifade etti.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

BEYRUT LİMANININ KAPASİTESİ 3 MİLYONA ÇIKACAK Lübnan yönetimi yeni ticaret koridoruna hazırlanırken ülkenin liman kapasitesini de önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Rasamni'nin verdiği bilgilere göre Beyrut Limanı'nın yıllık yaklaşık 1,2 milyon konteynerlik kapasitesinin 3 milyon konteynere çıkarılması hedefleniyor. Trablus Limanı'nın yaklaşık 300 bin konteynerlik kapasitesinin ise 1 milyonun üzerine çıkarılması planlanıyor. Bakan, limanların yalnızca Lübnan'ın iç pazarına hizmet etmesi yerine uluslararası transit ticaret ağlarının bir parçasına dönüştürülmesinin çok daha büyük ekonomik fırsatlar oluşturacağını vurguladı.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

BÖLGESEL KORİDOR İÇİN TÜRKİYE VURGUSU Rasamni'ye göre projenin ekonomik açıdan anlamlı hale gelebilmesi için Lübnan ve Suriye'nin ötesine geçilmesi gerekiyor. Lübnanlı Bakan, kurulması planlanan hattın nihai hedefini şu sözlerle anlattı: “Fayda, Lübnan ve Suriye limanları Basra Körfezi, Irak ve Türkiye'ye bağlandığında gerçekleşir. İşte o zaman hepimiz birbirimize bağlanırız.” Böylece Doğu Akdeniz'deki Lübnan limanlarından başlayarak Suriye-Türkiye-Irak-Körfez ekseninde geniş bir ticaret ve ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

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Foto - Büyük planda Türkiye var! Ankara'nın kapısını çalacaklar

“TÜRKİYE'NİN ÇOK BÜYÜK BİR ROLÜ VAR” Rasamni'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi oldu. Türkiye'nin coğrafi konumu ve ulaşım altyapısına dikkat çeken Lübnanlı Bakan: “Türkiye'nin, Avrupa, Körfez ve Suriye'ye yakınlığı ve demir yolu ağının gelişmiş olması nedeniyle çok büyük bir rolü var.” ifadelerini kullandı. Rasamni, Türkiye'nin gelecekte kurulacak herhangi bir bölgesel ulaşım ağında kilit rol oynayacağını vurguladı. ANKARA'YA GELİYOR Lübnan yönetimi projede Türkiye'nin desteğini de istiyor. Rasamni, bu ve benzeri ulaşım projelerinde Ankara'nın kendilerine yardımcı olacağına güvendiklerini açıkladı. Türkiye'den davet aldığını da duyuran Lübnanlı Bakan, projeyi ve iki ülke arasındaki diğer başlıkları görüşmek üzere yakında Ankara'ya geleceğini söyledi. Böylece Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki limanlarını Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da daha geniş bölgesel ve Avrupa ulaşım ağlarına bağlama hedefinde gözler Ankara'da yapılacak görüşmelere çevrildi.

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