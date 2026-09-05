İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun kütük verileriyle gerçekleştirdiği çarpıcı simülasyon çalışması, ülkenin gerçek demografik haritasını gözler önüne serdi. Milyonların büyükşehirleri terk edip memleketlerine dönmesi halinde İstanbul zirveden inerek üçüncü sıraya gerilerken, sürpriz bir Anadolu ili milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Hazırlanan bu sıra dışı tablo, sanayi merkezlerindeki kalabalığın devasa bir göç illüzyonundan ibaret olduğunu kanıtladı.