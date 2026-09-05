İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

7- Sivas: 1 milyon 988 bin 289 8- Erzurum: 1 milyon 987 bin 876 9- İzmir: 1 milyon 943 bin 223 10- Hatay: 1 milyon 895 bin 656 11- Bursa: 1 milyon 854 bin 212 12- Adana: 1 milyon 830 bin 974 13- Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380 14- Mardin: 1 milyon 800 bin 184 15- Van: 1 milyon 707 bin 753 16- Kahramanmaraş: 1 milyon 663 bin 566