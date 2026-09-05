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İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

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İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun kütük verileriyle gerçekleştirdiği çarpıcı simülasyon çalışması, ülkenin gerçek demografik haritasını gözler önüne serdi. Milyonların büyükşehirleri terk edip memleketlerine dönmesi halinde İstanbul zirveden inerek üçüncü sıraya gerilerken, sürpriz bir Anadolu ili milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin zirvesine yerleşti. Hazırlanan bu sıra dışı tablo, sanayi merkezlerindeki kalabalığın devasa bir göç illüzyonundan ibaret olduğunu kanıtladı.

#1
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kütük verileriyle yapılan çarpıcı simülasyon, Türkiye'nin nüfus haritasını adeta yeniden yazdı. TÜİK'in simülasyon çalışması, Türkiye'nin nüfus haritasında dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Milyonlarca kişinin yaşadığı şehirleri bırakıp nüfusa kayıtlı oldukları illere dönmesi durumunda illerin nüfuslarının nasıl bir değişim göstereceğini hesaplayan araştırma, sanayi ve ekonomi merkezlerindeki kalabalığın bir "göç illüzyonu" barındırdığını gösterdi.

#2
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

Hazırlanan simülasyona göre, yıllardır yoğun göç alan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin nüfusları ciddi oranda küçülürken, dışarıya göç veren Anadolu illerinde büyük bir nüfus artışı yaşanıyor. İstanbul'un en kalabalık şehir unvanını kaybettiği tabloda ilk sıraya 3 milyon 205 bin 103 kişilik nüfusuyla Şanlıurfa yerleşti. Şanlıurfa'yı 2 milyon 702 bin 482 kişiyle Konya ve 2 milyon 603 bin 870 kişiyle İstanbul takip etti.

#3
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

Tablonun en son sırasında ise 131 bin 80 kişilik nüfusuyla Yalova yer aldı. Herkesin kendi memleketinde yaşaması halinde 81 ilin oluşacak nüfusu büyükten küçüğe şu şekilde sıralandı: 1- Şanlıurfa: 3 milyon 205 bin 103 2- Konya: 2 milyon 702 bin 482 3- İstanbul: 2 milyon 603 bin 870 4- Diyarbakır: 2 milyon 486 bin 449 5- Ankara: 2 milyon 75 bin 894 6- Samsun: 2 milyon 32 bin 154

#4
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

7- Sivas: 1 milyon 988 bin 289 8- Erzurum: 1 milyon 987 bin 876 9- İzmir: 1 milyon 943 bin 223 10- Hatay: 1 milyon 895 bin 656 11- Bursa: 1 milyon 854 bin 212 12- Adana: 1 milyon 830 bin 974 13- Gaziantep: 1 milyon 830 bin 380 14- Mardin: 1 milyon 800 bin 184 15- Van: 1 milyon 707 bin 753 16- Kahramanmaraş: 1 milyon 663 bin 566

#5
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

17- Ordu: 1 milyon 602 bin 426 18- Trabzon: 1 milyon 586 bin 303 19- Kayseri: 1 milyon 528 bin 825 20- Malatya: 1 milyon 423 bin 293 21- Manisa: 1 milyon 423 bin 251 22- Mersin: 1 milyon 409 bin 834 23- Tokat: 1 milyon 399 bin 393 24- Çorum: 1 milyon 331 bin 917 25- Ağrı: 1 milyon 283 bin 450 26- Balıkesir: 1 milyon 276 bin 093

#6
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

27- Antalya: 1 milyon 255 bin 834 28- Yozgat: 1 milyon 246 bin 902 29- Adıyaman: 1 milyon 220 bin 603 30- Afyonkarahisar: 1 milyon 168 bin 259 31- Giresun: 1 milyon 159 bin 815 32- Kastamonu: 1 milyon 77 bin 670 33- Sakarya: 1 milyon 30 bin 639 34- Kars: 1 milyon 16 bin 817 35- Muş: 1 milyon 15 bin 358 36- Denizli: 979 bin 694

#7
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

37- Aydın: 943 bin 411 38- Elazığ: 942 bin 972 39- Bitlis: 890 bin 517 40- Batman: 888 bin 122 41- Siirt: 870 bin 385 42- Rize: 782 bin 658 43- Eskişehir: 754 bin 969 44- Şırnak: 745 bin 421 45- Zonguldak: 735 bin 830 46- Kütahya: 735 bin 694 47- Sinop: 716 bin 440 48- Osmaniye: 715 bin 300 49- Kocaeli: 692 bin 930 50- Çankırı: 686 bin 967

#8
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

51- Niğde: 678 bin 344 52- Muğla: 667 bin 264 53- Amasya: 655 bin 598 54- Erzincan: 643 bin 919 55- Aksaray: 602 bin 971 56- Bingöl: 595 bin 180 57- Kırşehir: 585 bin 776 58- Tekirdağ: 566 bin 243 59- Isparta: 564 bin 561 60- Çanakkale: 555 bin 1582

#9
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

61- Ardahan: 553 bin 697 62- Nevşehir: 546 bin 494 63- Kırıkkale: 542 bin 951 64- Edirne: 500 bin 733 65- Gümüşhane: 458 bin 887 66- Artvin: 450 bin 989 67- Bolu: 448 bin 482 68- Kırklareli: 441 bin 582 69- Düzce: 439 bin 196 70- Uşak: 416 bin 821

#10
Foto - İstanbul tahtını kaybediyor, şampiyon o il oluyor! Herkes memleketine dönse hangi şehrin nüfusu ne kadar olurdu?

71- Karaman: 397 bin 223 72- Burdur: 378 bin 437 73- Hakkari: 369 bin 399 74- Iğdır: 366 bin 827 75- Karabük: 353 bin 343 76- Kilis: 351 bin 806 77- Bartın: 344 bin 965 78- Bayburt: 288 bin 939 79- Bilecik: 271 bin 776 80- Tunceli: 256 bin 768 81- Yalova: 131 bin 080

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