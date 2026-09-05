İran savaşı bittiği an devreye girecek! ABD'nin yeni Orta Doğu planı ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran savaşının ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik mimarisini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir strateji üzerinde çalıştığı öne sürüldü. ABD basınına yansıyan taslakta İran'ın bölgesel etkisinin sınırlandırılması, İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesinin genişletilmesi ve Suudi Arabistan-İsrail anlaşmasının sağlanması öne çıkıyor. Trump'ın ise özel görüşmelerinde savaş sonrasına ilişkin “çok daha büyük bir şey” üzerinde çalıştığını söylediği aktarıldı.