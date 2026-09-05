İran savaşı bittiği an devreye girecek! ABD'nin yeni Orta Doğu planı ortaya çıktı

TRUMP: ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ŞEY Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Trump'ın özel görüşmelerinde kullandığı belirtilen sözler oldu. Axios'a konuşan kaynaklara göre Trump, İran savaşının ardından Orta Doğu için “çok daha büyük bir şey” üzerinde çalıştığını söyledi. Ancak stratejinin henüz tamamlanmadığı özellikle belirtiliyor. Kaynaklardan biri taslağın sonuçlandırılmasının birkaç hafta daha sürebileceğini aktarırken, Beyaz Saray Axios'un sorularına yorum yapmadı. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan başlıklar, Trump yönetimi tarafından resmen ilan edilmiş nihai bir ABD stratejisinden ziyade, yönetim içinde üzerinde çalışıldığı aktarılan savaş sonrası planın taslak unsurları niteliğini taşıyor.