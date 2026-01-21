  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanal kumar 300 milyar dolarlık endüstri! Bir tıkla dağılan hayatlar! Dünyanın sayılı isimleri arasında gösteriliyor ve... Galatasaray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! Dev anlaşma geliyor mu? Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Benfica'ya geri döndü! Defolup gitti sessiz sedasız... Rafa Silva İstanbul'dan ayrıldı Bilim insanları uyardı! Güneş’te şiddetli patlama görüntülendi Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'ları canavar yapacak dev anlaşma yapıldı İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore Trump'ın sözleri olay olmuştu : İşte en fazla suikaste uğrayan başkanlar! Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ve bölgeye nefes aldırması beklenen ateşkes anlaşması, işgalci İsrail’in postalları altında eziliyor. Gazze’nin kuzeyinden güneyine mermi yağdıran, sivil binaları dinamitlerle havaya uçuran İsrail ordusu, barış masasını kana bulamaya devam ediyor. Resmi rakamlar, İsrail’in ateşkesin başından bu yana 1.244 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve bu süreçte 450'ye yakın masum Filistinliyi katlettiğini ortaya koyuyor.

1
#1
Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi, binaları patlattı. Soykırımcı İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

#2
Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kenti ile orta kesimde yer alan Deyr Belah kentlerini havadan hedef aldı.

#3
Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Ayrıca İsrail güçleri, kuzeydeki Şeyh Zayid kentinde saldırılardan geride kalan bina ve tesisleri havaya uçurdu.

#4
Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Patlamalar, Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde hissedildi. İsrail donanmasına ait savaş gemileri ise Gazze kentinin sahiline doğru makineli tüfekle ateş açtı. Gazze kentinin doğu bölgelerine de hem havadan hem karadan ateş açıldı.

#5
Foto - Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam

Güneydeki Han Yunus kentinde ise doğu bölgeleri askeri araçlardan açılan yoğun ateşle hedef alındı. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Katliamcı İsrail,senin de sonun GELECEK.Dünyada,her tarafta barış ve İslam havası ESECEK.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranl..
Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti
Gündem

Sedat Peker duyurdu: Kürt Mehmet hayatını kaybetti

Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, “Kürt Mehmet” lakabı ile bilinen Mehmet Kaplankıran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı
Gündem

Teröristbaşından Türkiye’ye suçlama, SDG’ye taktik! Suriye’de Türk askerleri de kılık değiştirip operasyonlara katıldı

Terör örgütü PKK’nın yayın organı ANF'ye konuşan teröristbaşı Murat Karayılan, Suriye’nin kuzeyinde YPG/SDG’nin sürülmesine ilişkin yaptığı ..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23