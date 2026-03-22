Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Katil devlet İsrail'e İran'dan tokat gibi füze saldırıları geldi.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

İsrail ordusu, İran'ın 4 bin kilometre menzilli uzun menzilli füze kullandığını ve Berlin, Paris ile Londra gibi Avrupa başkentlerinin de menzil içinde olduğunu açıkladı.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Öte yandan 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail saldırılarına karşı İran'ın düzenlediği füze ve İHA saldırılarıyla çatışmaların etkisi bölge dışına taşma riski taşıyor.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaşta gerilim hız kesmeden sürerken, bölgede dengeleri değiştirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. İsrail ordusu, İran'ın uzun menzilli füze kapasitesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

İsrail ordusuna göre İran, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez yaklaşık 4 bin kilometre menzile sahip uzun menzilli bir füze fırlattı. Bu gelişme, çatışmanın coğrafi etkisinin genişleyebileceği yönünde endişeleri artırdı.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

İsrail ordusu, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın Berlin, Paris ve Londra gibi Avrupa'nın büyük başkentlerine ulaşabilecek füze kapasitesine sahip olduğunu öne sürdü. Açıklamada, bu durumun yalnızca bölgesel değil küresel bir güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Aynı açıklamada Tahran yönetiminin bölgede 12 ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirdiği savunulurken, İran'ın daha geniş çaplı tehdit oluşturabilecek askeri kapasite geliştirdiği ileri sürüldü.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

28 Şubat'tan bu yana devam eden çatışmalarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Tahran yönetimi, İsrail'i ve ABD askeri varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenliyor.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Uzmanlar, İran'ın uzun menzilli füze kullanımıyla birlikte savaşın yeni bir aşamaya geçebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Avrupa'nın da menzil tartışmalarına dahil edilmesi, çatışmanın küresel güvenlik boyutunu daha da derinleştiriyor.

Foto - Katil devlet İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Yorumlar

Şuayip

Allahu teala israilin yok olacağı bayramlar görmeyi nasip etsin amin

ata

8 bini de 18 bini de görürüz inşallah...
Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar
Dünya

Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamaya göre; ülke topraklarına son bir saat içinde 6 İHA ile saldırı düzenlendi.
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk
Dünya

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

CENTCOM'dan yapılan açıklamayı ajanslar 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti. Açıklamada "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk" if..
Havada sıcak saatler! İsrail savaş uçağına saldırı
Dünya

Havada sıcak saatler! İsrail savaş uçağına saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "İran semalarında bir savaş uçağımıza karadan havaya füze ateşlendi" ifadeleri kullanıldı. ..
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"
Gündem

Süleyman Soylu'dan dikkat çeken açıklama! "300-400 bin şehit veririz, İsrail diye bir memleket kalmaz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı...
Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı
Gündem

Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı

İsrail istihbarat birimi Mossad, İranlılardan Tahran'ın nükleer endüstrisi hakkında kendilerine bilgi sızdırmasını istedi. Daha 3 gün önce İ..
