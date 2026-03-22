İstanbul yolunda bayram dönüşü çilesi başladı! O araçlara yasak geldi
Ramazan Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi’nde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuyla birlikte İstanbul girişlerinde yoğunluk zirve yaptı.
Tatilin son gününde akın akın şehre dönen tatilciler, özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı. Trafik akışını rahatlatmak amacıyla yetkililer tarafından kritik bir karar devreye alındı.
AĞIR VASITALARA YASAK GELDİ Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ'dan İstanbul'a gidecek ağır vasıtalara da saat 01.00'e kadar kısıtlama getirildi. Yakıt ve gıda taşıyanların dışındaki ağır vasıtalar Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki araç parkına yönlendirildi.
GECE 01.00'DEN İTİBAREN İZİN VERİLECEK Burada bekletilen ağır vasıtaların hareket etmesine saat 01.00'den itibaren izin verilecek.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de bayram yoğunluğu nedeniyle 94 ekip ve 455 personel ile kara yollarında önlem aldı. Ekipler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun önemli noktalarında akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
