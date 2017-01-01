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Katar Emiri İtalya'da...

  • Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi ziyarette bulunduğu İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

  • Başkent Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda (Palazzo Quirinale) gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mattarella, "Körfez krizi sadece, ortak paydada buluşan bir diyalogla çözülebilir." dedi.

  • İtalya'daki özel haber ajansı Adnkronos'un haberine göre Mattarella, Katar Emiri ile görüşmesinde "sadece bölge ülkeleri için değil tüm uluslararası toplum bakımından çok önemli ve stratejik olan Körfez bölgesini konuştuklarını" söyledi.

  • Mattarella, Körfez bölgesinin "sadece enerji sektörü için değil aynı zamanda terörizm tehdidinden başlayarak birçok küresel tehdide karşı ortak tavır takınmak ve güvenlik için de önemli olduğunu" vurguladı. İtalya Cumhurbaşkanı, "İtalya, Körfez bölgesinde her zaman dengeli bir çizgi izledi ve ortak çözümler için diyaloğun tek yol olduğuna ikna oldu." diye konuştu.

  • Ayrıca Mattarella, görüşmede Libya konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

  • İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'nin de katıldığı Mattarella-Al Sani görüşmesi sonrasında İtalya Cumhurbaşkanı, Katar Emiri onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe, İtalya hükümeti adına Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin katıldığı duyuruldu.

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