Kastamonu'nun tarihi yapılarından Aşirefendi (Urgan) Hanı
Kastamonu'nun tarihi yapılarından biri olan Aşirefendi (Urgan) Hanı'nın yapımına 1748 yılında Reisül Küttap (dışişleri bakanı) Hacı Mustafa Efendi tarafından başlanılmıştır.
Vefatından sonra oğlu Aşir Efendi inşaatı devam ettirmiş ve han tamamlanmıştır.
Aşir Efendi daha sonra Osmanlı Devletinde Rumeli Kadıaskerliği ve Şeyhülislamlık görevleri yapmıştır.
Eskiden urgan ticareti yapılan han, halk arasında Urgan Hanı olarak da bilinmektedir.
Han, Nasrullah Camisi‘nin yanında bulunmaktadır. Revaklarla çevrili avlunun etrafında odalar yer alır.