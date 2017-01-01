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Kastamonu'nun tarihi yapılarından Aşirefendi (Urgan) Hanı

  • Kastamonu'nun tarihi yapılarından biri olan Aşirefendi (Urgan) Hanı'nın yapımına 1748 yılında Reisül Küttap (dışişleri bakanı) Hacı Mustafa Efendi tarafından başlanılmıştır.

  • Vefatından sonra oğlu Aşir Efendi inşaatı devam ettirmiş ve han tamamlanmıştır.

  • Aşir Efendi daha sonra Osmanlı Devletinde Rumeli Kadıaskerliği ve Şeyhülislamlık görevleri yapmıştır.

  • Eskiden urgan ticareti yapılan han, halk arasında Urgan Hanı olarak da bilinmektedir.

  • Han, Nasrullah Camisi‘nin yanında bulunmaktadır. Revaklarla çevrili avlunun etrafında odalar yer alır.

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