  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev sahiplerine vergi şoku! Geç kalmadan kontrol edin İBB yolsuzluk davasında yüzsüzlük duruşması! CHP’li militan avukatlardan mahkemede yumruklu zorbalık 230 beygirlik sessizlik! Bu SUV trafikte sizi çok şaşırtacak! Hyundai Tucson Hibrit ile konfor ve performansın dengesi! İslam dünyası sessizken İran’a destek çıkan Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak 22 yıldır evladına bakıyor! Tek isteği oğlunu güneşe çıkarabilmek Binlerce kişi mağdurdu, Türkiye'nin iflas eden inşaat devinden olay açıklama: Borcun 10 katı evimiz var CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet ağı deşifre oldu: 36 kişi daha gözaltında “Ramazan” iddiaları “Sen de mi” dedirtmişti! Celal Karatüre, “Bunlar iftira” deyip çılgına döndü APP plaka değişiminde yoğunluk tavan yaptı! Vatandaş mağdur oldu Yeni yavrular geliyor! Van Kedi Villası’nda geri sayım başladı
Dünya
4
Yeniakit Publisher
İran’dan füze gelince "Şerefsizler pişman olacaklar" demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’dan füze gelince “Şerefsizler pişman olacaklar” demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı

Azerbaycan, Olağanüstü Haller Bakanlığı aracılığıyla İran'a gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

1
#1
Foto - İran’dan füze gelince "Şerefsizler pişman olacaklar" demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi. Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

#2
Foto - İran’dan füze gelince "Şerefsizler pişman olacaklar" demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.

#3
Foto - İran’dan füze gelince "Şerefsizler pişman olacaklar" demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı

Aliyev, Azerbaycan ordusuna misilleme talimatı verdiğini açıklayıp "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

muzaffer eyvaz

İsrail o paketlerin içerisine ilaç sehir dinleme cihazı her şey katmıştır. Bu şerefsizin elin den su içilmez.

65

güzel peki diğer islam ülkeleri ölmüşmü niye türkiye endonezya nijerya türk ülkeleri bunlar ölmüşmü bunlar niye irana destek göndermiyor silah gıda desteği göndermiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı
Dünya

Korkak İsrailliler, kaçmak için kargaşa çıkardı

İran'ın misillemeleri sonrası ülkeden ayrılmak isteyen korkak İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı.
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!
Gündem

ABD'den alçak pusu: Komşu ülkelerin bağrından İran'a füze yağdırıyorlar!

Siyonist İsrail ve hamisi ABD'nin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları devam ederken, Washington'ın sinsi savaş taktikleri de bir bir ifşa..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23