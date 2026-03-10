İran’dan füze gelince “Şerefsizler pişman olacaklar” demişlerdi! Azerbaycan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı
Azerbaycan, Olağanüstü Haller Bakanlığı aracılığıyla İran'a gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi. Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendirmişti.
Aliyev, Azerbaycan ordusuna misilleme talimatı verdiğini açıklayıp "Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar" demişti.
