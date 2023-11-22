2023-11-22 18:38:01 Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi
Kastamonu’da yöresel evler ve ormanlarla bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
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Kastamonu’da yöresel evler ve ormanlarla bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından köyler ve ormanlar dron ile görüntülendi.
Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle Ağlı ilçesinde yoğunlaştı.
Kar kalınlığının 30 santimetreye çıktığı ilçede, ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yöreye özgü evlerle bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
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