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Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

2023-11-22 18:38:01
Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

Kastamonu’da yöresel evler ve ormanlarla bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

#1
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından köyler ve ormanlar dron ile görüntülendi.

#2
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

Kent genelinde etkili olan kar yağışı özellikle Ağlı ilçesinde yoğunlaştı.

#3
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

Kar kalınlığının 30 santimetreye çıktığı ilçede, ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

#4
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

Yöreye özgü evlerle bütünleşen kar, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

#5
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

#6
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

#7
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

#8
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

#9
Foto - Kastamonu'da kar manzarası dronla görüntülendi

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