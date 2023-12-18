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Yaşam
10
Kastamonu’da görsel şölen

2023-12-18 08:34:29
Kastamonu’da görsel şölen

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Beyaza bürünen ormanlık alan dron ile görüntülendi.

#1
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Kastamonu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

#2
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Kastamonu-Çankırı sınırında, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı, kar sonrası beyaza büründü.

#3
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Karla kaplanan ormanların oluşturduğu güzellik dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Vatandaşlardan Abdurrahman Karakaya, Kayserili olduğunu 20 yıldır Kastamonu'da çalıştığını söyledi.

#5
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Karla kaplı ormanları görünce mola verdiğini anlatan Karakaya, "Ben herkesin bu kış güzelliğini görmesini isterim. Buraların ne kadar güzel olduğunu yaşamalarını isterim. Anlatmakla anlatılamıyor, görüp yaşamak lazım. Şu havayı teneffüs etmek lazım." dedi.

#6
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

#7
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Gece başlayan kar, ilçenin Ortasökü, Koşmapınar, Anbarcılar, Şeyhoğlu ve Tezcan gibi köylerini beyaz örtü ile kapladı.

#8
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

Bozkurt-Kastamonu kara yolunda ekiplerin kar temizleme çalışması ise aralıksız sürüyor.

#9
Foto - Kastamonu’da görsel şölen

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