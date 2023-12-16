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Yaşam
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Kastamonu'da görsel şölen

2023-12-16 22:14:02
Kastamonu'da görsel şölen

Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda sis etkili oldu.

#1
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

Kentin sahil ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolu güzergahının yüksek bölgelerindeki sis, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.

#2
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis, Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları ile vadilerle buluşunca ortaya güzel görüntüler çıktı.

#3
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

Yaralıgöz Dağı'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.

#4
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

#5
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

#6
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

#7
Foto - Kastamonu'da görsel şölen

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