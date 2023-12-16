2023-12-16 22:14:02 Kastamonu'da görsel şölen
Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda sis etkili oldu.
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Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı'nda sis etkili oldu.
Kentin sahil ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolu güzergahının yüksek bölgelerindeki sis, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesini düşürdü.
Ulaşımı olumsuz etkileyen sis, Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ormanları ile vadilerle buluşunca ortaya güzel görüntüler çıktı.
Yaralıgöz Dağı'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.
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