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Hayat-Aktüel
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Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

2022-08-18 23:33:06
Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kastamonu'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Can pazarının yaşandığı kazayı anlatan vatandaş, “Araç üzerimize uçtu, sonra arkadaki araçlara çarptı” dedi.

#2
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi.

#3
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Toyota marka aracın sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yolun karşı şeridine geçti.

#4
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce minibüse, ardından da 2 araca daha çarptı.

#5
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Otomobilin çarptığı minibüs ise kaza yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

#6
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kazanın ardından can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#7
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Kazada Tuncel Yılmaz, Veli Özdemir ve Şükrü Güler hayatını kaybetti.

#8
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Yaralanan Adem Z. (51), Ziya B. (55), Nezahat G. (50), Mustafa S. (42) ve Mehmet K. (44) ambulanslara bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#9
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İtfaiye ve sağlık ekipleri, el fenerleriyle çevrede başka yaralı olup olmadığını aradı.

#10
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Can pazarının yaşandığı kaza anını anlatan Suat Kıroğlu, “Biz, Samsun’a gidiyorduk. Karşı şeritten uçarak üzerimize geldi. Önce bizim aracımıza çarptı, ardından arkadan gelen araçlara çarptı. Bize çarptıktan sonrasını biz göremedik.

#11
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk.

#12
Foto - Kastamonu’da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İki kişiyi kontrol amaçlı hastaneye getirdiler. Aracımız, ilk bize çarpmanın etkisiyle bu hale geldi. Biz başka hiçbir yere çarpmadık. Araba çarpınca bu hale geldik” dedi.

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