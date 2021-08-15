Kastamonu'da esnaf boynuna kadar suyun içinde kaldı! 16 saat kurtarılmayı bekledi

Cumhuriyet Caddesi'nde lokanta işleten Kaba'nın iş yeri, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu sular altında kaldı. Sel sularının bir anda yükselmesi üzerine iş yerindeki soğuk hava deposunun üzerindeki bölmeye sığınan Kaba, boynuna kadar suyun içinde kaldı. Kaba, bulunduğu yerde 16 saat kurtarılmayı bekledi. Sel felaketinden kurtulmayı başaran Kaba, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı. Yapılan anons üzerine iş yerinin önündeki aracını 200 metre yukarı çektiğini belirten Kaba, "Dükkanda ocaklar yanıyordu, onları kapatmak için geldim. İki saniye içinde su belime kadar yükseldi ve bir daha dışarı çıkamadım. Burada soğuk hava depom var. Onun üzerinde küçük bir bölüm var. Su gelince yemek tezgahına basarak kendimi oradaki küçük bölüme attım." ifadelerini kullandı.