Kastamonu en önemli jeolojik miraslar listesinde

Antik madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalar ile Batı Karadeniz’in jeolojik formasyonu ve Kastamonu’nun doğal güzelliklerinin bulunduğu toplam 7 unsurun jeopark çalışmaları içerisinde yer aldığını söyleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “KUZKA olarak illerimizin ulusal ve uluslararası arenada entegrasyonu konusunu oldukça önemsiyoruz. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de UNESCO programlarına ilimizin dahil olmasıdır. Bu noktada ilimizin hali hazırda mevcut bulunan doğal varlıklarını da kıymetlendirecek şekilde JEOKAR çalışmasına başlamıştık. İlimizde, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkını oluşturduk. Ülkemizde halihazırda bir tane küresel jeopark alanına dahil jeoparkımız bulunmaktadır. Amacımız Kastamonu’da komşu olduğumuz jeoparkı da uluslararası alana dahil edebilmektir. Bu noktada da Kastamonu ilimizde de jeopark kurulmasıyla alakalı çok sayıda jeositlerimizi ve jeolojik alanlarımızı belirlemiş durumdayız. Yakın dönemde yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada ülkemizin ulusal ya da uluslararası arenada tanıtımlarını sağlamak, görünürlüğünü daha da arttırmak amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Ülkemiz genelinde de 100 tanede jeolojik mirasın belirlenmesine yönelik çalışma gerçekleştiriliyor. Burada UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen bir çalışmadır. Bu çalışma neticesinde de Kastamonu’muzda 7 tane jeolojik mirasımızı da ülkemizin 100 tane önemli jeolojik mirası arasına girmiş oldu. Bu alanlar Horma Kanyonu, Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Gideros Koyu gibi unsurlarımız yine antik madencilik faaliyetlerimizin yürütüldüğü sahalar ile birde Batı Karadeniz’in jeolojik formasyonu ile alakalı toplam 7 tane olmak üzere ilimizden bu unsurlar yer aldı. Önümüzdeki dönemde de yine jeopark ile alakalı yapacağımız çalışmalarla ilgili bu alanların bu listeye girmiş olmaları adına kıymetli olmuş oldu” dedi.