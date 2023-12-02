2023-12-02 13:54:53 Kassam Sözcüsü mücahit Ebu Ubeyde'den Müslümanları gözyaşına boğacak çıkış! Biz senden razıyız aslanım
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani aranın" bittiğini ve saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İslam alemine mesaj gönderdi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, canlı yayında İslam alemine çağrıda bulundu. Konuşmasının başında Ebu Ubeyde, ''Bu mesajları siz Müslüman kardeşlerimize gönderiyoruz, belki de kısa bir zaman sonra sizinle birlikte bir daha olamayacağız.'' ifadelerini kullandı.