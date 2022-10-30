  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
9
Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

2022-10-30 09:53:48
Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yılkı atlarının da yem bulma mücadelesi başladı.

#1
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kent merkezine yakın ovalara gelen yılkı atları kameralara yansıdı.

#2
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kentte yüksek kesimlere kar yağması yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

#3
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kars'ta yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalarda karınlarını doyurmaya çalışıyor.

#4
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Özellikle Dikme köyü sınırlarına kadar gelen yılkı atları Kars Çayı’nın etrafında sürüler halinde gezen yılkı atları etrafta bulunan vatandaşlara aldırış etmeden karınlarını doyurdu.

#5
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kars Çayı’ndan su ihtiyacını da karşılayan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.

#6
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

İşte Yılkı atları...

#7
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

İşte Yılkı atları...

#8
Foto - Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

İşte Yılkı atları...

156 yıllık şirket resmen iflas etti! Korkulan maalesef oldu
Dünya

156 yıllık şirket resmen iflas etti! Korkulan maalesef oldu

Enerji krizi dünya devlerini vurmaya devam ediyor. 156 yıllık otomobil yedek parça tedarikçisi Alman Borgers şirketi iflas etti.
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Araç sahipleri sonunda bayram edecek
Gündem

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek adım geliyor! Araç sahipleri sonunda bayram edecek

Bazı ülkeler Rus petrolüne karşı tavan fiyat uygulaması getirmeye hazırlanıyor. Tavan fiyatın 63-64 dolar olacağı tahmin edilirken bu adamın..
TRT’de ümmeti hedef alan spiker ekrandan alındı
Gündem

TRT’de ümmeti hedef alan spiker ekrandan alındı

TRT ekranlarında Cumhuriyet Bayramı haberlerinin verildiği sırada, TRT haber spikeri Deniz Demir, 'Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren prog..
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Malatya şehrine büyük ihanet! Böyle bir skandal görülmedi
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Malatya şehrine büyük ihanet! Böyle bir skandal görülmedi

Borç batağına sürüklenen ve transfer yasağına maruz kalarak 1. Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor'da eski başkan Adil Gevrek ile ilg..
TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz
Siyaset

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan," Elektrikli yerli otomobilimizin fabrikasının açılış daveti üzerine bugün burada bulunduk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23