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Aktüel
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Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

2024-07-06 08:30:43
Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

Kars’ta vatandaşlar uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tren yolculuğuna yöneldi. Kars-Ankara arasında vatandaşlara 400 liraya yolculuk yapma imkanı sunan Doğu Ekspresi, Kars’tan Ankara’ya dolu dolu gidiyor. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk rotaları arasında yer alan Ankara-Kars ve Kars-Ankara arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, otobüs bilet fiyatlarının bin 500 lira, uçak bilet fiyatlarının ise 3 bin liradan başlamasından dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

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Foto - Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

rının bin 500 lira, uçak bilet fiyatlarının ise 3 bin liradan başlamasından dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerinde vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi yolcuları, her sabah Kars’tan Ankara’ya ucuz, konforlu ve masalsı bir yolculukla taşıyor. “Ekonomik oluyor” Tren yolculuğunun daha konforlu olduğunu ifade eden Doğukan Mutlu, “Doğu Ekspresi ile Erzurum’a gideceğiz. Genellikle hep bunu tercih ediyorum. Çünkü ekonomik oluyor bizim için otobüslere veya diğer taşıtlara göre çok konforlu ve rahat, o yüzden her zaman tercihimiz oluyor” dedi.

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Foto - Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

“Ekonomik ve konforlu” Doğu Ekspresi’nin ekonomik ve konforlu olduğuna dikkat çeken Tekin Büyük, “Yolculuklarda Doğu Ekspresi’ni kullanıyorum. gördüğüm en konforlu, en rahat tren yolculuğuydu. Çok seviyorum Doğu Ekspresi’ni” diye konuştu. Yolcularına eşsiz manzaralar izleterek Kars'tan Ankara'ya götüren ve 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih edilen Doğu Ekspresi, son günlerde bütçesini düşünen vatandaşlarında gözdesi oldu.

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Foto - Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

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