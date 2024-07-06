2024-07-06 08:30:43 Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'
Kars’ta vatandaşlar uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tren yolculuğuna yöneldi. Kars-Ankara arasında vatandaşlara 400 liraya yolculuk yapma imkanı sunan Doğu Ekspresi, Kars’tan Ankara’ya dolu dolu gidiyor. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk rotaları arasında yer alan Ankara-Kars ve Kars-Ankara arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, otobüs bilet fiyatlarının bin 500 lira, uçak bilet fiyatlarının ise 3 bin liradan başlamasından dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.