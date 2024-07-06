Kars’ta vatandaşların tercihi 'tren yolculuğu'

rının bin 500 lira, uçak bilet fiyatlarının ise 3 bin liradan başlamasından dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerinde vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi yolcuları, her sabah Kars’tan Ankara’ya ucuz, konforlu ve masalsı bir yolculukla taşıyor. “Ekonomik oluyor” Tren yolculuğunun daha konforlu olduğunu ifade eden Doğukan Mutlu, “Doğu Ekspresi ile Erzurum’a gideceğiz. Genellikle hep bunu tercih ediyorum. Çünkü ekonomik oluyor bizim için otobüslere veya diğer taşıtlara göre çok konforlu ve rahat, o yüzden her zaman tercihimiz oluyor” dedi.