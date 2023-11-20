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Yaşam
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Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

2023-11-20 19:14:26
Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kars’ta aniden bastıran kar ve tipi ulaşımı felç etti.

#1
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ve tipi ile birlikte yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerce bekleyen araçlar kepçelerle çekilerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

#2
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Bir tırın kayarak yolu kapatmasından dolayı trafiğe kapanan karayolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

#3
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kayan tır kepçe vasıtasıyla kurtarılarak yoluna devam etti.

#4
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Karayolunda mahsur kalan çok sayıda sürücü ise araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarırken, bazı sürücüler ise geri dönerek ters yönden yollarına devam etti.

#5
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Kars-Digor-Iğdır karayolunun Tekneli köyü mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı da durma noktasına getirdi.

#6
Foto - Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti

Buzlanan yolda araçlar kontrollü bir şekilde seyrederken, karayolunda karayolları ekipleri de çalışma yapıyor.

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