Kars'ta görsel şölen

Gün doğumuyla birlikte ayçiçeği tarlarından fotoğraf çekmeye geldiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Serkan Erkoç, “Kars’ta çiftçilerimiz son birkaç yıldır ayçiçeği ekmeye başladı. Verimleri çok güzel, yeşil tarların arasında renk cümbüşü var. Ben de yoldan geçerken gördüm. Birkaç kare fotoğraf almak için geldim. Büyülendim, çok güzel bir görüntü var” dedi.