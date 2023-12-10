Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Geçtiğimiz aylarda kamuflajlı test araçları da kameralara yakalanan yeni jenerasyon Renault 5, ufak yapısıyla özellikle Avrupalı gençlerin dikkatini çekmeye geliyor. Renault, biliyorsunuz Türkiye’de de satılan Zoe ile elektrikli şehir otomobili segmentinde ciddi bir isim konumunda bulunuyor. Ancak uzun yıllardır aramızda olan bu araç artık eskidi ve birçok açıdan rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. Fransız üretici bu yüzden Zoe’yi Renault 5 E-Tech ile değiştirerek yola devam edecek, bu araç yüksek ihtimalle 2024 yılında Türkiye’de de satışa sunulacak. Yıllar önce daha etkileyici bir konsept gösterimi de yapılan 5 E-Tech, kaynaklara göre CMF-B EV platformunu merkeze alıyor. Kesin olmayan teknik verilere göre öne konumlandırılacak elektrik motoru ile 134 beygir (100 kW / 136 PS) güç sunacak araç, en altta 40 kWh, üstte ise 52 kWh batarya paketi ile gelebilir ve maksimumda 400 km kadar bir karma menzil sunabilir.