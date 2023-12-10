  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
13
Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

2023-12-10 11:00:36
Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Renault 5'in 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanından önce çevrimiçi olarak ortaya çıkan yeni resmi patent görüntüleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Merakla beklenen Renault 5 E-Tech'in tasarımı, 2021'deki internette çığır açan orijinal konsept otomobile sadık kalacak. Retro esintili elektrikli aracın (EV) 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanından önce çevrimiçi olarak ortaya çıkan yeni resmi patent görüntüleri ortaya çıktı.

#2
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Tamamen elektrikli R5'in görüntüleri Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlandı ve otomobilin konseptten üretime uzanan uzun yolculuğu sırasında tasarımda çok az değişiklik yapıldığı ortaya koyuldu.

#3
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Renault rozeti, bir dizi stilize LED farla çevrili olarak, yola devam eden modelin ön ucunda yer almaya devam edecek. Bununla birlikte, ön tamponda batarya ve elektrik motorun soğutulmasına yardımcı olacak büyük bir hava girişinin eklenmesi gibi bazı ufak değişiklikler yapıldı. Ayrıca şarj portunun, ağabeyi Renault Megane E-Tech'te olduğu gibi ön tekerlek yuvalarına yakın bir yerde konumlandırılacağı da gözüküyor.

#4
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Renault R5, konseptteki açılır kapılar yerine ön taraftakiler için geleneksel bir kapı koluna sahip olacak, ancak benzinli Clio supermini'dekilere benzer şekilde C sütununa sıkışmış bir dizi gizli tutamağa bağlı kalacak.

#5
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Bu arada arka kısımda bir dizi dik kuyruk lambası ve konseptten esinlenen büyük bir plastik tampon bulunuyor. Bununla birlikte, yolda kullanılacak R5'in arka lambaları bir ışık çubuğu yerine bagaj kapağı boyunca uzanan siyah bir yatay çubukla birleştirilecek.

#6
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Yeniden doğan Renault 5'in piyasaya çıkmasına henüz birkaç ay olmasına rağmen, Fransız firma kısa süre önce bazı teaser görseller yayımlayarak daha fazla heyecan yaratması gerektiğine karar verdi.

#7
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Renault'nun ortaya çıkardığı çok ilginç bir unsur da kaputun üstüne yerleştirilen harici şarj göstergesi. Orijinal R5'in kaput havalandırmasına atıfta bulunan bu yeni grafik panel, aracın rozetini oluşturan aynı '5' grafiğini aydınlatarak, fişe takıldığında aracın mevcut şarj durumunu harici olarak gösterecek.

#8
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Teaser görüntüleri yeni Renault 5'in rozetini ve üst köşesinde küçük bir Fransız bayrağı motifi ve merkezinde insan gözbebeğine benzetilen bir işaret bulunan köşeli far tasarımını da gösterdi. Kuyruk lambaları da gece vakti belirgin bir görünüm kazandırmaya yardımcı olacak yatay iç aydınlatma şeritleri ile aynı şekilde ağır bir şekilde şekillendirilmiş gibi görünüyor.

#9
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Teaser ayrıca orijinal konseptin göz alıcı sarı boyasının bir versiyonunun mevcut lansman renklerinden biri olarak sunulacağını ve muhtemelen diğer teaser görüntülerinde önerildiği gibi mavi ve yeşilin diğer parlak tonlarının da buna katılacağını gösterdi.

#10
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Tüm bu yeni ayrıntılar, Renault'nun yeni 5'i hakkında halihazırda bilinenlere ek olarak, bir şarjla 400 kilometre kadar çıkabilen öne monte edilmiş bir e-motora güç veren 52kWh'lik bir batarya paketi ile piyasaya sürüleceği gerçeğini de içeriyor. Araç CMP-B EV olarak bilinen AmpR Small platformuna oturacak ve standart olarak yüksek özellikli çok bağlantılı arka süspansiyona sahip olacak. Yeni R5 ayrıca sadece 3,92 metre uzunluğunda olacak.

#11
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Renault, yeni R5'e mümkün olan en kısa sürede sahip olmak isteyen müşteriler için, İngiltere'de 150 sterlin karşılığında modellerini 10 gün önce belirlemelerine ve üretimin en başında öncelik almalarına olanak tanıyan R5 R Pass'ı duyurdu. R5 ortaya çıktığında, yeni otomobilin ölçekli bir modeli de hediye edilecek ve ayrıca Avrupa'daki lansman etkinliklerine erişimleri olacak.

#12
Foto - Karşınızda Renault’un en küçük elektrikli modeli Renault 5 E-Tech! Türkiye’ye ne zaman gelecek? Merak edilen detaylar!

Geçtiğimiz aylarda kamuflajlı test araçları da kameralara yakalanan yeni jenerasyon Renault 5, ufak yapısıyla özellikle Avrupalı gençlerin dikkatini çekmeye geliyor. Renault, biliyorsunuz Türkiye’de de satılan Zoe ile elektrikli şehir otomobili segmentinde ciddi bir isim konumunda bulunuyor. Ancak uzun yıllardır aramızda olan bu araç artık eskidi ve birçok açıdan rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. Fransız üretici bu yüzden Zoe’yi Renault 5 E-Tech ile değiştirerek yola devam edecek, bu araç yüksek ihtimalle 2024 yılında Türkiye’de de satışa sunulacak. Yıllar önce daha etkileyici bir konsept gösterimi de yapılan 5 E-Tech, kaynaklara göre CMF-B EV platformunu merkeze alıyor. Kesin olmayan teknik verilere göre öne konumlandırılacak elektrik motoru ile 134 beygir (100 kW / 136 PS) güç sunacak araç, en altta 40 kWh, üstte ise 52 kWh batarya paketi ile gelebilir ve maksimumda 400 km kadar bir karma menzil sunabilir.

Rusya Türk yumurtasına kapıyı açtı! Rusya'da krizi patlak verince yeni çözümler geliştirdi: Dengeleri değiştirecek
Ekonomi

Rusya Türk yumurtasına kapıyı açtı! Rusya'da krizi patlak verince yeni çözümler geliştirdi: Dengeleri değiştirecek

Rusya'da, yumurta fiyatlarının yüzde 40 oranında artması ve piyasada talebin karşılanamaması üzerine yeni çözümler aramaya başladı. Türk yu..
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme
Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan 43 yaşındaki F.H. isimli kadın Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi
Sosyal Medya

Ne kadını utanıyor ne erkeği hayvanlardan daha aşağılıksınız! Sevda Türküsev Eşiyle yatağa giren Tiktokçuya hak ettiği cevabı verdi

Eşiyle yayın açan adam hediye karşılığında “romantik an” sözü vererek yüzlerce lira para toplamıştı. Birçok konudaki yorumlarıyla tartışmala..
Afrika uyanıyor! Fransa şokta
Gündem

Afrika uyanıyor! Fransa şokta

Burkina Faso Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı! Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

Sen misin İsrail ile ilişki kuran Bakanı böyle boyadılar! İsrail’e protestolar sürüyor
Gündem

Sen misin İsrail ile ilişki kuran Bakanı böyle boyadılar! İsrail’e protestolar sürüyor

İzlanda'da bir kadın, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşın İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdürmesini protesto etmek için İzlanda Dış..
Yabancı turistlerden 'Allah' zikri
Yerel

Yabancı turistlerden 'Allah' zikri

Şeb-i Arûs için Konya'ya yerli ve yabancı ziyaretçi akını yaşanıyor. Mevlana Müzesi önünde çekilen görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23