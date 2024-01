HER SEFERİNDE BAŞA DÖNÜYORUZ: Irak’ın kuzeyinde Avaşin Basyan, Haftanin, Hakurk, Metina, Zap ve Kandil’deki terör kampları sürekli bombalanıyor. Sınır ötesi kara harekâtları düzenleniyor. Nihai adım atılamadığı için, her seferinde başa dönüyor ve sıfırdan başlıyoruz. Bu sefer, pençeyi vurduk, kilidi atmak üzereyiz. PKK’nın ilk eylemi üç gün sonra duyulmuştu. Şimdi, an itibariyle. Her türlü yalan, yanlış, fitne, sosyal medya üzerinden çok çabuk yayılıyor. Ayrılığı, kötülüğü, düşmanlığı derinleştirmek isteyen çok sayıda proje hesap var.