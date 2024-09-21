Karsan e-JEST’ler Santa Maria’nın da ilk elektrikli minibüsü oldu!

Baş, 2022'de Kuzey Amerika’nın ilk 6 metrelik elektrikli minibüsü olan e-JEST ile pazara giriş yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi de Santa Maria şehrinde görev yapacak ilk elektrikli minibüsleri teslim ettik. e-JEST minibüslerimiz, Santa Maria'da toplu taşıma hizmetini daha erişilebilir hale getirecek. Bugün itibarıyla ABD ve Kanada'da, aralarında Santa Maria'nın da bulunduğu 10 farklı noktada elektrikli araçlarımız hizmet veriyor." ifadelerini kullandı. Projenin bölge halkına sunduğu faydalara değinen Baş, Mikrotransit hizmetinin, yolcuların akıllı telefonları aracılığıyla istedikleri zaman ve yerden yolculuk rezervasyonu yapabilmelerine olanak sağladığını bildirdi. Baş, Karsan e-JEST'ler'in bu projenin belkemiği, akıllı teknolojilere uyumlu yapıları ve kompakt tasarımlarıyla bu tür yenilikçi uygulamalarda doğru çözüm ortağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Başlangıçta pilot uygulama olarak hafta içi hizmet verecek olan Mikrotransit projesi, talep arttıkça daha geniş bir zaman dilimine yayılacak. Karsan, yenilikçi projelerde sergilediği bu tür çözümlerle küresel arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Karsan olarak, dünya genelinde çevre dostu ve yenilikçi ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Santa Maria'daki bu projede e-JEST'lerimizin tercih edilmesi, global pazarda ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğumuzun bir göstergesi. Elektrikli araçlarımız, akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."